«За кожним іменем – людський подвиг»: у селі на Волині відкрили Алею Героїв. ФОТО. ВІДЕО





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Ініціатором встановлення пам'ятних банерів стало Братерство ветеранів московсько-української війни, на чолі з жителем села Кримне Іваном Павловієм.



"Герої... Вони жили серед нас, мали свої мрії, плани, любили родину, рідну землю... Але в лиху годину стали на її захист і віддали найцінніше. Пам'ять про них назавжди вписана в новітню історію нашої держави", - йдеться в повідомленні.



Вшанувати пам'ять захисників зібралися їхні рідні, близькі, друзі, жителі громади. Відтепер Алея Героїв щодня нагадуватиме кожному, якою дорогою ціною виборюється наша свобода.



"Під синьо-чорним прапором, що є всеукраїнським громадським символом солідарності та підтримки родин осіб, зниклих безвісти за особливих обставин під час війни, на банері також розмістили фото наших земляків, доля, яких на сьогодні невідома", - зазначається у дописі.



Вічна шана Героям України!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 30 жовтня в селі Кримне Ковельського району відкрили Алею вшанування пам'яті Героїв-захисників України.Про це повідомили у на сторінці Ліцей села Кримне у фейсбуці.Ініціатором встановлення пам'ятних банерів стало Братерство ветеранів московсько-української війни, на чолі з жителем села Кримне"Герої... Вони жили серед нас, мали свої мрії, плани, любили родину, рідну землю... Але в лиху годину стали на її захист і віддали найцінніше. Пам'ять про них назавжди вписана в новітню історію нашої держави", - йдеться в повідомленні.Вшанувати пам'ять захисників зібралися їхні рідні, близькі, друзі, жителі громади. Відтепер Алея Героїв щодня нагадуватиме кожному, якою дорогою ціною виборюється наша свобода."Під синьо-чорним прапором, що є всеукраїнським громадським символом солідарності та підтримки родин осіб, зниклих безвісти за особливих обставин під час війни, на банері також розмістили фото наших земляків, доля, яких на сьогодні невідома", - зазначається у дописі.

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