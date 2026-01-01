«За кожним іменем – людський подвиг»: у селі на Волині відкрили Алею Героїв. ФОТО. ВІДЕО

«За кожним іменем – людський подвиг»: у селі на Волині відкрили Алею Героїв. ФОТО. ВІДЕО
30 жовтня в селі Кримне Ковельського району відкрили Алею вшанування пам'яті Героїв-захисників України.

Про це повідомили у на сторінці Ліцей села Кримне у фейсбуці.

Ініціатором встановлення пам'ятних банерів стало Братерство ветеранів московсько-української війни, на чолі з жителем села Кримне Іваном Павловієм.

"Герої... Вони жили серед нас, мали свої мрії, плани, любили родину, рідну землю... Але в лиху годину стали на її захист і віддали найцінніше. Пам'ять про них назавжди вписана в новітню історію нашої держави", - йдеться в повідомленні.

Вшанувати пам'ять захисників зібралися їхні рідні, близькі, друзі, жителі громади. Відтепер Алея Героїв щодня нагадуватиме кожному, якою дорогою ціною виборюється наша свобода.

"Під синьо-чорним прапором, що є всеукраїнським громадським символом солідарності та підтримки родин осіб, зниклих безвісти за особливих обставин під час війни, на банері також розмістили фото наших земляків, доля, яких на сьогодні невідома", - зазначається у дописі.

Вічна шана Героям України!
«За кожним іменем – людський подвиг»: у селі на Волині відкрили Алею Героїв. ФОТО. ВІДЕО
«За кожним іменем – людський подвиг»: у селі на Волині відкрили Алею Героїв. ФОТО. ВІДЕО
«За кожним іменем – людський подвиг»: у селі на Волині відкрили Алею Героїв. ФОТО. ВІДЕО
«За кожним іменем – людський подвиг»: у селі на Волині відкрили Алею Героїв. ФОТО. ВІДЕО
«За кожним іменем – людський подвиг»: у селі на Волині відкрили Алею Героїв. ФОТО. ВІДЕО
«За кожним іменем – людський подвиг»: у селі на Волині відкрили Алею Героїв. ФОТО. ВІДЕО
«За кожним іменем – людський подвиг»: у селі на Волині відкрили Алею Героїв. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: Кримне, Алея, воїни
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