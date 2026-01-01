У Луцьку розпочався опалювальний сезон





Насамперед тепло подають до об’єктів соціальної сфери — дитячих садків, шкіл та лікарень, розповів у коментарі Антон Безносиков.



Підключення житлових будинків до опалення також уже розпочали. Наразі тепло подали до частини багатоповерхівок, однак на підключення всіх осель знадобиться ще кілька днів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через пониження середньодобової температури зовнішнього повітря до менше +8°C, ДКП «Луцьктепло» запустив опалення з 29 жовтня.Насамперед тепло подають до об’єктів соціальної сфери — дитячих садків, шкіл та лікарень, розповів у коментарі misto.media речник ДКП «Луцьктепло»Підключення житлових будинків до опалення також уже розпочали. Наразі тепло подали до частини багатоповерхівок, однак на підключення всіх осель знадобиться ще кілька днів.

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