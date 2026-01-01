У Луцьку розпочався опалювальний сезон
Сьогодні, 16:00
Через пониження середньодобової температури зовнішнього повітря до менше +8°C, ДКП «Луцьктепло» запустив опалення з 29 жовтня.
Насамперед тепло подають до об’єктів соціальної сфери — дитячих садків, шкіл та лікарень, розповів у коментарі misto.media речник ДКП «Луцьктепло» Антон Безносиков.
Підключення житлових будинків до опалення також уже розпочали. Наразі тепло подали до частини багатоповерхівок, однак на підключення всіх осель знадобиться ще кілька днів.
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Насамперед тепло подають до об’єктів соціальної сфери — дитячих садків, шкіл та лікарень, розповів у коментарі misto.media речник ДКП «Луцьктепло» Антон Безносиков.
Підключення житлових будинків до опалення також уже розпочали. Наразі тепло подали до частини багатоповерхівок, однак на підключення всіх осель знадобиться ще кілька днів.
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