У Луцьку розпочався опалювальний сезон

У Луцьку розпочався опалювальний сезон
Через пониження середньодобової температури зовнішнього повітря до менше +8°C, ДКП «Луцьктепло» запустив опалення з 29 жовтня.

Насамперед тепло подають до об’єктів соціальної сфери — дитячих садків, шкіл та лікарень, розповів у коментарі misto.media речник ДКП «Луцьктепло» Антон Безносиков.

Підключення житлових будинків до опалення також уже розпочали. Наразі тепло подали до частини багатоповерхівок, однак на підключення всіх осель знадобиться ще кілька днів.

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Теги: Луцьк, опалення
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