У Луцьку п'яний водій скоїв аварію

У Луцьку п'яний водій скоїв аварію
У Луцьку нетверезий водій скоїв ДТП.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

"Сьогодні ми отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Соборності.

Оперативно прибувши на місце події, патрульні з’ясували, що водій автомобіля Renault не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення з автомобілем Audi.

На щастя, у ДТП ніхто не постраждав. Обидва автомобілі отримали механічні пошкодження", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, під час спілкування з керманичем Renault інспектори помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд на місці за допомогою приладу Драгер. Результат — 0,67 проміле.

На громадянина патрульні склали адміністративні матеріали за:

- ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП);

- ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КупАП.

Керування у стані сп’яніння — небезпека для всіх учасників дорожнього руху. Не сідайте за кермо напідпитку!

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Теги: Волинь, ДТП
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