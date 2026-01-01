У Луцьку п'яний водій скоїв аварію
Сьогодні, 15:48
У Луцьку нетверезий водій скоїв ДТП.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
"Сьогодні ми отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Соборності.
Оперативно прибувши на місце події, патрульні з’ясували, що водій автомобіля Renault не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення з автомобілем Audi.
На щастя, у ДТП ніхто не постраждав. Обидва автомобілі отримали механічні пошкодження", - йдеться в повідомленні.
Окрім того, під час спілкування з керманичем Renault інспектори помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд на місці за допомогою приладу Драгер. Результат — 0,67 проміле.
На громадянина патрульні склали адміністративні матеріали за:
- ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП);
- ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КупАП.
Керування у стані сп’яніння — небезпека для всіх учасників дорожнього руху. Не сідайте за кермо напідпитку!
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
"Сьогодні ми отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Соборності.
Оперативно прибувши на місце події, патрульні з’ясували, що водій автомобіля Renault не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення з автомобілем Audi.
На щастя, у ДТП ніхто не постраждав. Обидва автомобілі отримали механічні пошкодження", - йдеться в повідомленні.
Окрім того, під час спілкування з керманичем Renault інспектори помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд на місці за допомогою приладу Драгер. Результат — 0,67 проміле.
На громадянина патрульні склали адміністративні матеріали за:
- ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП);
- ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КупАП.
Керування у стані сп’яніння — небезпека для всіх учасників дорожнього руху. Не сідайте за кермо напідпитку!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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