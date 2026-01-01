У Луцьку п'яний водій скоїв аварію

У Луцьку нетверезий водій скоїв ДТП.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині."Сьогодні ми отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Соборності.Оперативно прибувши на місце події, патрульні з’ясували, що водій автомобіля Renault не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення з автомобілем Audi.На щастя, у ДТП ніхто не постраждав. Обидва автомобілі отримали механічні пошкодження", - йдеться в повідомленні.Окрім того, під час спілкування з керманичем Renault інспектори помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд на місці за допомогою приладу Драгер. Результат — 0,67 проміле.На громадянина патрульні склали адміністративні матеріали за:- ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП);- ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КупАП.Керування у стані сп’яніння — небезпека для всіх учасників дорожнього руху. Не сідайте за кермо напідпитку!