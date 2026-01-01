Класика, що обпікає сьогоденням: у Волинському драмтеатрі покажуть масштабну виставу «Леся»
Сьогодні, 15:20
У суботу, 31 жовтня, на головній сцені Волинського обласного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка покажуть виставу «Леся» за твором Марка Кропивницького.
Глядачам обіцяють потужну психологічну драму, видовищні сценічні рішення та історію, яка залишається актуальною навіть через багато років.
Постановка поєднує українську класику із сучасним театральним баченням. Історія, написана понад століття тому, порушує питання, які не втратили актуальності й сьогодні: тиск суспільства, боротьба за особисту свободу, протистояння застарілим упередженням та право самостійно обирати власну долю.
«Леся» — це не просто відтворення подій минулого, а емоційна психологічна драма про людські почуття, страхи та непрості життєві рішення.
Попри те, що часи змінилися, проблеми, з якими стикаються герої, залишаються близькими сучасному глядачеві. Адже прагнення бути вільним, відстоювати власні переконання та йти проти суспільних очікувань не має часових меж.
Як зазначають у театрі, «Леся» — один із наймасштабніших творчих задумів колективу.
Особливу увагу приділили візуальному оформленню вистави. Світлові ефекти, музичний супровід, сценографія та акторська гра створюють цілісне театральне дійство, покликане занурити глядачів в атмосферу подій.
Організатори переконують, що постановка здатна змінити уявлення про українську класику та залишити сильні емоції й чимало приводів для роздумів.
Показ вистави «Леся» відбудеться 31 жовтня о 17:00 на основній сцені Волинського драмтеатру.
Адреса: Луцьк, Театральний майдан, 1.
Квитки можна придбати в касі театру або онлайн за посиланням.
Лучан та гостей міста запрошують провести суботній вечір у театрі й відкрити для себе українську класику з несподіваного боку.
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Глядачам обіцяють потужну психологічну драму, видовищні сценічні рішення та історію, яка залишається актуальною навіть через багато років.
Постановка поєднує українську класику із сучасним театральним баченням. Історія, написана понад століття тому, порушує питання, які не втратили актуальності й сьогодні: тиск суспільства, боротьба за особисту свободу, протистояння застарілим упередженням та право самостійно обирати власну долю.
Класична історія, яка звучить по-новому
«Леся» — це не просто відтворення подій минулого, а емоційна психологічна драма про людські почуття, страхи та непрості життєві рішення.
Попри те, що часи змінилися, проблеми, з якими стикаються герої, залишаються близькими сучасному глядачеві. Адже прагнення бути вільним, відстоювати власні переконання та йти проти суспільних очікувань не має часових меж.
Одна з наймасштабніших постановок театру
Як зазначають у театрі, «Леся» — один із наймасштабніших творчих задумів колективу.
Особливу увагу приділили візуальному оформленню вистави. Світлові ефекти, музичний супровід, сценографія та акторська гра створюють цілісне театральне дійство, покликане занурити глядачів в атмосферу подій.
Організатори переконують, що постановка здатна змінити уявлення про українську класику та залишити сильні емоції й чимало приводів для роздумів.
Коли та де відбудеться вистава
Показ вистави «Леся» відбудеться 31 жовтня о 17:00 на основній сцені Волинського драмтеатру.
Адреса: Луцьк, Театральний майдан, 1.
Квитки можна придбати в касі театру або онлайн за посиланням.
Лучан та гостей міста запрошують провести суботній вечір у театрі й відкрити для себе українську класику з несподіваного боку.
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