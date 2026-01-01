За забруднення річки Західний Буг шахта на Волині заплатить півмільйона гривень

За забруднення річки Західний Буг шахта на Волині заплатить півмільйона гривень
Суд зобов’язав ДП «Шахта № 9 «Нововолинська» відшкодувати понад 518 тисяч гривень збитків за забруднення річки Західний Буг.

Про це 30 жовтня повідомили в Державній екологічній інспекції у Волинській області.

Як встановлено під час досудового розслідування, ДП «Шахта № 9 «Нововолинська» у період із 1 травня 2021 року до 17 квітня 2025 року здійснювало скидання забруднюючих речовин зі зворотними водами безпосередньо у водні об’єкти без отримання відповідного дозволу на спеціальне водокористування.

Зокрема, скид шахтних вод відбувався через систему водовідведення, мулові карти та ставки-відстійники з подальшим потраплянням у природні водойми.

Державна екологічна інспекція у Волинській області, залучена до проведення огляду, здійснила розрахунок збитків, завданих державі внаслідок наднормативного скидання забруднюючих речовин у річку Західний Буг.

Загальна сума шкоди становила 518 763 гривні.

21 жовтня 2026 року Господарський суд Волинської області ухвалив рішення задовольнити позов та стягнути з ДП «Шахта № 9 «Нововолинська» 518 763 гривні шкоди, заподіяної внаслідок порушення природоохоронного законодавства.

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Теги: Волинь, шахта
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