Заміна ванни на душову кабіну: 5 витрат, про які часто забувають перед ремонтом





Тому перед покупкою варто визначити не лише бажаний вигляд, а й конфігурацію майбутньої душової. Weston — український виробник душових кабін, який виготовляє стандартні та індивідуальні конструкції із загартованого скла 8 мм. Порівняти формати кабін, дверей і перегородок можна тут:



1. Демонтаж ванни та відновлення оздоблення

Стару ванну не завжди вдається просто винести з кімнати. Іноді доводиться знімати екран, розбирати облицювання або навіть дверне полотно.



Після демонтажу часто відкриваються ділянки, яких роками ніхто не бачив: стіна без плитки, пошкоджена штукатурка, нерівна підлога. Якщо нова душова займає менше місця, ці поверхні вже не сховаються за ванною. У кошторисі слід передбачити вивезення сантехніки, підготовку основи й відновлення оздоблення.



2. Каналізація і розташування зливу

Положення старого зливу не обов'язково підходить для нової душової. Особливо якщо планується піддон іншої форми або душ без піддона з трапом у підлозі.



Відвід води потребує правильного ухилу труб, а сифон — місця для встановлення й доступу до очищення. Якщо це не перевірити до початку робіт, може знадобитися переробка каналізації чи підняття рівня підлоги. Тому спочатку сантехнік оцінює можливості приміщення, а вже потім остаточно вибирають основу душової.



3. Гідроізоляція та підготовка підлоги

Скляні двері стримують бризки, але не захищають перекриття від води у стиках. У мокрій зоні потрібна гідроізоляція підлоги та відповідних ділянок стін, особливо біля кутів і проходів труб.



Якщо облаштовують душ із трапом, додатково формують ухил до зливу. Для піддона важливо підготувати рівну й стабільну основу за вимогами виробника. На цих роботах небезпечно економити: наслідки поганої гідроізоляції можуть проявитися не відразу, а виправлення потребуватиме розбирання готового оздоблення.





4. Розмір кабіни та спосіб відкривання дверей

Після заміни ванни в санвузлі справді може стати вільніше. Але не варто орієнтуватися лише на зовнішні розміри кабіни. Частину фасаду займають нерухомі секції та профілі, тому корисна ширина входу буває меншою, ніж очікується.



Відкривні двері потребують місця перед душовою. Розсувні не виходять у кімнату, зате мають власні обмеження щодо ширини проходу. Якщо поряд стоїть тумба чи пральна машина, помилка з типом дверей може коштувати заміни конструкції. Перед замовленням корисно позначити контур кабіни на підлозі стрічкою й перевірити, як відкриватимуться двері та шухляди.



5. Монтаж скла і фурнітури

Вартість самої кабіни — не завжди остаточна вартість готової душової. Слід уточнити, чи входять до пропозиції доставка, кріплення, ущільнювачі, встановлення та регулювання дверей.



Для загартованого скла особливо важливі точні заміри: після обробки полотно не можна підрізати чи просвердлити додатковий отвір. Якщо стіни нерівні або ніша нестандартна, монтаж може бути складнішим. Герметиком ці помилки не виправити.



Що допоможе не вийти за межі бюджету

До початку ремонту варто запросити майстра оцінити каналізацію, стан стін і підлоги. Після цього вже можна узгоджувати форму душової, тип дверей та послідовність робіт. У кошторисі бажано окремо прописати демонтаж, підготовку поверхонь, сантехнічні роботи, саму конструкцію й монтаж.



Залиште резерв на несподівані роботи: приховані проблеми часто видно лише після демонтажу.



Заміна ванни на душову кабіну — це не тільки купівля скла та дверей. Найбільші несподіванки ховаються в стані основи, каналізації й деталях планування. Якщо перевірити їх до замовлення конструкції, ремонт буде простіше організувати без поспіху, додаткових витрат і переробок.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Заміна ванни на душову здається нескладним оновленням: прибрати стару чашу, звільнити кут і встановити скляну конструкцію. Та найбільше питань виникає між цими етапами. За ванною може виявитися ділянка стіни без плитки, злив — не там, де потрібен, а новим дверям раптом бракуватиме місця. Через це кошторис зростає вже під час робіт.Тому перед покупкою варто визначити не лише бажаний вигляд, а й конфігурацію майбутньої душової. Weston — український виробник душових кабін, який виготовляє стандартні та індивідуальні конструкції із загартованого скла 8 мм. Порівняти формати кабін, дверей і перегородок можна тут: https://www.weston.com.ua/dushovi-kabiny . Ось які витрати варто передбачити.Стару ванну не завжди вдається просто винести з кімнати. Іноді доводиться знімати екран, розбирати облицювання або навіть дверне полотно.Після демонтажу часто відкриваються ділянки, яких роками ніхто не бачив: стіна без плитки, пошкоджена штукатурка, нерівна підлога. Якщо нова душова займає менше місця, ці поверхні вже не сховаються за ванною. У кошторисі слід передбачити вивезення сантехніки, підготовку основи й відновлення оздоблення.Положення старого зливу не обов'язково підходить для нової душової. Особливо якщо планується піддон іншої форми або душ без піддона з трапом у підлозі.Відвід води потребує правильного ухилу труб, а сифон — місця для встановлення й доступу до очищення. Якщо це не перевірити до початку робіт, може знадобитися переробка каналізації чи підняття рівня підлоги. Тому спочатку сантехнік оцінює можливості приміщення, а вже потім остаточно вибирають основу душової.Скляні двері стримують бризки, але не захищають перекриття від води у стиках. У мокрій зоні потрібна гідроізоляція підлоги та відповідних ділянок стін, особливо біля кутів і проходів труб.Якщо облаштовують душ із трапом, додатково формують ухил до зливу. Для піддона важливо підготувати рівну й стабільну основу за вимогами виробника. На цих роботах небезпечно економити: наслідки поганої гідроізоляції можуть проявитися не відразу, а виправлення потребуватиме розбирання готового оздоблення.Після заміни ванни в санвузлі справді може стати вільніше. Але не варто орієнтуватися лише на зовнішні розміри кабіни. Частину фасаду займають нерухомі секції та профілі, тому корисна ширина входу буває меншою, ніж очікується.Відкривні двері потребують місця перед душовою. Розсувні не виходять у кімнату, зате мають власні обмеження щодо ширини проходу. Якщо поряд стоїть тумба чи пральна машина, помилка з типом дверей може коштувати заміни конструкції. Перед замовленням корисно позначити контур кабіни на підлозі стрічкою й перевірити, як відкриватимуться двері та шухляди.Вартість самої кабіни — не завжди остаточна вартість готової душової. Слід уточнити, чи входять до пропозиції доставка, кріплення, ущільнювачі, встановлення та регулювання дверей.Для загартованого скла особливо важливі точні заміри: після обробки полотно не можна підрізати чи просвердлити додатковий отвір. Якщо стіни нерівні або ніша нестандартна, монтаж може бути складнішим. Герметиком ці помилки не виправити.До початку ремонту варто запросити майстра оцінити каналізацію, стан стін і підлоги. Після цього вже можна узгоджувати форму душової, тип дверей та послідовність робіт. У кошторисі бажано окремо прописати демонтаж, підготовку поверхонь, сантехнічні роботи, саму конструкцію й монтаж.Залиште резерв на несподівані роботи: приховані проблеми часто видно лише після демонтажу.Заміна ванни на душову кабіну — це не тільки купівля скла та дверей. Найбільші несподіванки ховаються в стані основи, каналізації й деталях планування. Якщо перевірити їх до замовлення конструкції, ремонт буде простіше організувати без поспіху, додаткових витрат і переробок.

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