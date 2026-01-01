У Луцьку водійка не пропустила пішохода: її покарали
Сьогодні, 13:02
У Луцьку водійка не надала перевагу пішоходу: патрульні притягнули її до відповідальності.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Днями під час патрулювання інспектори помітили автомобіль Audi, водійка якого не надала переваги в русі пішоходу.
На керманичку патрульні винесли постанову за ч. 1 ст. 122 (Порушення водієм правил проїзду пішохідних переходів) КУпАП.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Днями під час патрулювання інспектори помітили автомобіль Audi, водійка якого не надала переваги в русі пішоходу.
На керманичку патрульні винесли постанову за ч. 1 ст. 122 (Порушення водієм правил проїзду пішохідних переходів) КУпАП.
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