ЗСУ вдарили по пусковій установці «Іскандер-М» на Курщині

Сили оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів російської армії на окупованих територіях та в Курській області РФ. Серед уражених цілей – пускова установка оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М", склади боєприпасів і матеріально-технічного забезпечення, а також ремонтні підрозділи противника.Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.Ураження відбувалися 29 жовтня та в ніч на 30 жовтня. Пускову установку "Іскандер-М" українські військові виявили в районі Фатежа Курської області – поблизу місця перевантаження балістичних ракет.Крім того, під удари потрапили російські склади боєприпасів поблизу Малоянисоля на Донеччині, Новоєгорівки на Харківщині та Ганусівки на Луганщині.Також Сили оборони поцілили по складу матеріально-технічних засобів окупантів у районі Біловодська, ремонтний підрозділ поблизу Рубіжного та ремонтно-відновлювальну базу російських військ у районі Писарівки на Луганщині.У Генштабі наголосили, що знищення пускових установок "Іскандер-М" зменшує можливості російської армії завдавати балістичних ударів по українських містах. Водночас ураження складів і ремонтних об'єктів послаблює забезпечення окупаційних військ боєприпасами та ускладнює відновлення пошкодженої техніки.