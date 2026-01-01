22 місяці тому зник безвісти під час бойового завдання: підтвердили загибель Героя з Волині Василя Шуміка

Василь Леонідович Шумік (19.02.1985 р.н.), стрілець-санітар 2-ї роти морської піхоти військової частини А1965.



Про це



"22 місяці тому він зник безвісти під час виконання бойового завдання. У межах заходів із репатріації, за результатами ДНК-експертизи підтверджено його загибель.



Життя Василя Шуміка обірвалося 13 грудня 2024 року поблизу населеного пункту Новоіванівка Курської області рф.



Прощання з бійцем відбудеться у суботу, 31 жовтня, в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Початок служби об 11:00 год", - йдеться в повідомленні.



Останнім місцем спочинку Захисника стане кладовище в селі Рокитниця Колодяжненської громади.



Вічна пам’ять і слава Герою!

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