22 місяці тому зник безвісти під час бойового завдання: підтвердили загибель Героя з Волині Василя Шуміка
Сьогодні, 11:10
«На щиті» повертається додому матрос Василь Леонідович Шумік (19.02.1985 р.н.), стрілець-санітар 2-ї роти морської піхоти військової частини А1965.
Про це повідомили у Ковельській міській раді.
"22 місяці тому він зник безвісти під час виконання бойового завдання. У межах заходів із репатріації, за результатами ДНК-експертизи підтверджено його загибель.
Життя Василя Шуміка обірвалося 13 грудня 2024 року поблизу населеного пункту Новоіванівка Курської області рф.
Прощання з бійцем відбудеться у суботу, 31 жовтня, в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Початок служби об 11:00 год", - йдеться в повідомленні.
Останнім місцем спочинку Захисника стане кладовище в селі Рокитниця Колодяжненської громади.
Вічна пам’ять і слава Герою!
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Про це повідомили у Ковельській міській раді.
"22 місяці тому він зник безвісти під час виконання бойового завдання. У межах заходів із репатріації, за результатами ДНК-експертизи підтверджено його загибель.
Життя Василя Шуміка обірвалося 13 грудня 2024 року поблизу населеного пункту Новоіванівка Курської області рф.
Прощання з бійцем відбудеться у суботу, 31 жовтня, в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Початок служби об 11:00 год", - йдеться в повідомленні.
Останнім місцем спочинку Захисника стане кладовище в селі Рокитниця Колодяжненської громади.
Вічна пам’ять і слава Герою!
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