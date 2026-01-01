На Волині подорожчали овочі та м'ясо: що кажуть продавці й покупці. ВІДЕО





Також у вересні-жовтні орієнтовно на 1,5% подорожчали борошно, олія, молоко, сметана, курятина та яйця. Про це Андрій Ткачук.



На луцьких ринках продавці та покупці по-різному оцінюють зміну цін. Одні кажуть, що окремі продукти подорожчали, інші зауважують, що деякі овочі, зокрема картопля, нині коштують дешевше, ніж раніше.



Що кажуть продавці і покупці про зростання цін



На луцьких ринках і мсільськогосподарських ярмарках продавці розповідають, що ціни на продукти порівняно з минулим роком змінилися, проте ситуація залежить від конкретного товару. Юрій торгує яблуками, які вирощує у власному саду. Вважає, що ціна на них могла б бути вищою.



«Свій садочок, сам вирощую, сам збираю. Ціна — демократична, як я вважаю, бо нинішні яблука мають коштувати гривень 50–60», — каже продавець і додає, що попри хороший урожай, покупців на ринку небагато.



Інший продавець, Микола, вважає, що деякі овочі на ринку, навпаки, подешевшали. Зокрема, картопля. «Була по 25–30, а зараз 15–18», — говорить Микола. Він додає, що покупці приходять на ринок, зокрема, через можливість придбати продукти дешевше, ніж у супермаркетах, і поторгуватися.



«Дуже зросли ціни у супермаркетах, і люди пішли на базар, бо там можна поторгуватися і можна дешевше купити. А вже в супермаркеті яку ціну поставили, таку і мусиш платити», — каже продавець.



Продавець Павло пояснює, що ціна на м'ясо залежить, зокрема, від вартості закупівлі. Свинину він продає домашню, а яловичину купує. «Чого така дорога? Бо яловичина дуже дорога», — розповідає він. — Тут продавалася телятина, а зараз не має. Люди не хочуть тримати. Ви що думаєте, коли я б був молодим, то цим займався, та ніколи»



Покупці на луцьких ринках також помічають подорожчання продуктів. Найбільше, за їхніми словами, це відчутно під час купівлі м'яса. Лучанка Лариса говорить, що через зростання цін їй доводиться обирати дешевшу продукцію.



«Все зросло, і борщовий набір також зріс. Найбільше зросло м'ясо, сало. А так морква, бурячок можна купувати. Процентів 15–20 виросли», — каже покупчиня.



Покупчиня Наталія також каже, що цієї осені їй доводиться економити на продуктах і шукати дешевші альтернативи.



«Якщо раніше купував вареники, сьогодні вже думаєш, що варто зліпити їх самому», — говорить покупчиня. — Але поки що українець в змозі забезпечити себе борщовим набором. А от чи буде м'ясо в тому наборі, то я не знаю: хтось купить кісточку, а хтось купить реберця».



Чому зросли ціни і що на них впливає



Заступник директора обласного департаменту економіки Андрій Ткачук каже: на вартість продуктів впливають витрати на логістику, пальне та зберігання. Зокрема, запаси овочів на зиму потрібно було робити заздалегідь.



За його словами, капуста порівняно з попереднім роком подорожчала до 25%, а картопля — на 15–20%. Ціни на моркву становлять від 30 гривень за кілограм, на буряк — від 25 до 35 гривень. Капуста залежно від виду та якості коштує від 30 гривень за кілограм.



«Що стосується м'яса — це здорожчання кормів для тварин. Вона пов'язана з логістикою цих кормів. Ціни на енергоносії. У різних підприємств — різна ступінь готовності до енергетичних викликів», — додає Ткачук.



Окремо на вартість продуктів впливає пальне. За словами посадовця, його подорожчання на 10% впинуло на собівартість виробництва споживчих товарів та їх перевезенні.



Якщо пропозиція пального не збільшиться, передумов для зниження цін немає, вважає заступник директора департаменту економіки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині порівняно з минулим роком зросли ціни на картоплю, моркву, капусту та буряк. Подекуди різниця сягає 20 гривень. Серед причин — посушливе літо та зменшення площ посівів.Також у вересні-жовтні орієнтовно на 1,5% подорожчали борошно, олія, молоко, сметана, курятина та яйця. Про це Суспільному розповів заступник директора обласного департаменту економікиНа луцьких ринках продавці та покупці по-різному оцінюють зміну цін. Одні кажуть, що окремі продукти подорожчали, інші зауважують, що деякі овочі, зокрема картопля, нині коштують дешевше, ніж раніше.На луцьких ринках і мсільськогосподарських ярмарках продавці розповідають, що ціни на продукти порівняно з минулим роком змінилися, проте ситуація залежить від конкретного товару. Юрій торгує яблуками, які вирощує у власному саду. Вважає, що ціна на них могла б бути вищою.«Свій садочок, сам вирощую, сам збираю. Ціна — демократична, як я вважаю, бо нинішні яблука мають коштувати гривень 50–60», — каже продавець і додає, що попри хороший урожай, покупців на ринку небагато.Інший продавець, Микола, вважає, що деякі овочі на ринку, навпаки, подешевшали. Зокрема, картопля. «Була по 25–30, а зараз 15–18», — говорить Микола. Він додає, що покупці приходять на ринок, зокрема, через можливість придбати продукти дешевше, ніж у супермаркетах, і поторгуватися.«Дуже зросли ціни у супермаркетах, і люди пішли на базар, бо там можна поторгуватися і можна дешевше купити. А вже в супермаркеті яку ціну поставили, таку і мусиш платити», — каже продавець.Продавецьпояснює, що ціна на м'ясо залежить, зокрема, від вартості закупівлі. Свинину він продає домашню, а яловичину купує. «Чого така дорога? Бо яловичина дуже дорога», — розповідає він. — Тут продавалася телятина, а зараз не має. Люди не хочуть тримати. Ви що думаєте, коли я б був молодим, то цим займався, та ніколи»Покупці на луцьких ринках також помічають подорожчання продуктів. Найбільше, за їхніми словами, це відчутно під час купівлі м'яса. Лучанка Лариса говорить, що через зростання цін їй доводиться обирати дешевшу продукцію.«Все зросло, і борщовий набір також зріс. Найбільше зросло м'ясо, сало. А так морква, бурячок можна купувати. Процентів 15–20 виросли», — каже покупчиня.Покупчинятакож каже, що цієї осені їй доводиться економити на продуктах і шукати дешевші альтернативи.«Якщо раніше купував вареники, сьогодні вже думаєш, що варто зліпити їх самому», — говорить покупчиня. — Але поки що українець в змозі забезпечити себе борщовим набором. А от чи буде м'ясо в тому наборі, то я не знаю: хтось купить кісточку, а хтось купить реберця».Заступник директора обласного департаменту економіки Андрій Ткачук каже: на вартість продуктів впливають витрати на логістику, пальне та зберігання. Зокрема, запаси овочів на зиму потрібно було робити заздалегідь.За його словами, капуста порівняно з попереднім роком подорожчала до 25%, а картопля — на 15–20%. Ціни на моркву становлять від 30 гривень за кілограм, на буряк — від 25 до 35 гривень. Капуста залежно від виду та якості коштує від 30 гривень за кілограм.«Що стосується м'яса — це здорожчання кормів для тварин. Вона пов'язана з логістикою цих кормів. Ціни на енергоносії. У різних підприємств — різна ступінь готовності до енергетичних викликів», — додає Ткачук.Окремо на вартість продуктів впливає пальне. За словами посадовця, його подорожчання на 10% впинуло на собівартість виробництва споживчих товарів та їх перевезенні.Якщо пропозиція пального не збільшиться, передумов для зниження цін немає, вважає заступник директора департаменту економіки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію