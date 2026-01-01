Росія вночі атакувала Україну балістикою: які наслідки в областях?





Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, пише



Водночас влучання засобів повітряного нападу зафіксували на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.



Зокрема, у Києві унаслідок нічної атаки загинула людина, повідомляють у ДСНС України. У Дніпровському районі столиці, де через падіння уламків частково зруйнована одноповерхова будівля, рятувальники виявили тіло загиблої людини.



Також у районі пошкоджено вікна житлового будинку та припарковані автомобілі на двох локаціях. У Дарницькому районі Києва виникли пожежі у складській будівлі.



Вночі та зранку росіяни також промислове підприємство у Кременчуцькому районі на Полтавщині, заявив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківчин. Попередньо, люди не постраждали.



У Дніпрі внаслідок обстрілу, пошкоджена енергосистема, повідомив начальник області Олександр Ганжа. У місті виникають перебої з електропостачанням.



Голова «Укрзалізниці» Олександр Перцовський написав про повторні удари по вокзалу у Дніпрі.



Війська рф завдали удару реактивним безпілотником по Основʼянському району Харкова вночі, на місці виникла пожежа, повідомив міський голова Ігор Терехов. Зранку стало відомо про ще одну атаку російського дрона на цей район — спалахнули автомобілі, попередньо, без постраждалих, заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч проти 30 жовтня російські війська атакували Україну балістикою, 4 керованими авіаційними ракетами та 113 ударними безпілотниками різного типу, із них 83 — реактивні. Силам протиповітряної оборони вдалося збити або придушити 99 цілей.Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, пише Громадське Водночас влучання засобів повітряного нападу зафіксували на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.Зокрема, у Києві унаслідок нічної атаки загинула людина, повідомляють у ДСНС України. У Дніпровському районі столиці, де через падіння уламків частково зруйнована одноповерхова будівля, рятувальники виявили тіло загиблої людини.Також у районі пошкоджено вікна житлового будинку та припарковані автомобілі на двох локаціях. У Дарницькому районі Києва виникли пожежі у складській будівлі.Вночі та зранку росіяни також промислове підприємство у Кременчуцькому районі на Полтавщині, заявив очільник Полтавської ОВА. Попередньо, люди не постраждали.У Дніпрі внаслідок обстрілу, пошкоджена енергосистема, повідомив начальник області. У місті виникають перебої з електропостачанням.Голова «Укрзалізниці»написав про повторні удари по вокзалу у Дніпрі.Війська рф завдали удару реактивним безпілотником по Основʼянському району Харкова вночі, на місці виникла пожежа, повідомив міський голова Ігор Терехов. Зранку стало відомо про ще одну атаку російського дрона на цей район — спалахнули автомобілі, попередньо, без постраждалих, заявив очільник Харківської ОВА

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