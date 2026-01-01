Маневичі можуть стати містом: у громаді на Волині триває вивчення думки жителів





Про це в коментарі Володимир Черчик.



З його слів, наразі до опитування долучилося орієнтовно 400 людей — це повнолітні грмоадяни, зареєстровані за місцем проживання в селищі. Станом на 1 жовтня 2026 року, зазначив посадовець, у Маневичах зареєстровані 10700 людей.



«Активність з 10 балів десь на 5 балів. Молодь долучилась, старші менш активні. Молодь хоче жити все ж таки в місті. Маневичі можна порівняти з такими містами, як Горохів чи Любомль, але Маневичі по комфорту ще кращі», — сказав посадовець.



Володимир Черчик говорить: таке опитування проводять, аби вивчити рівень підтримки місцевими жителями ініціативи щодо надання Маневичам статусу міста. Відповідну пропозицію депутати висловили ще у 2024 році, після чого на сесії у травні того ж року затвердили порядок проведення громадського обговорення з цього питання.



«На даний час це була моя особиста ініціатива. Було звернення депутатське до селищного голлови. Зараз триває громадське обговорення, і один із перших епатів — опитування людей», — сказав Володимир Черчик.



Вивчення громадської думки серед жителів проводиться у форматі анкетування шляхом заповнення спеціальних опитувальних листів. Долучитися до ініціативи та залишити свою думку можна у п'яти визначених локаціях на території селища Маневичі.



Володимир Черчик додав: наступним етапом стануть громадські слухання, які відбудуться в листопаді 2026 року.



Довідково: в Україні ліквідували статус «селище міського типу» для населених пунктів. Верховна Рада ухвалила закон 28 липня 2023 року. Згідно з законом, селища міського типу автоматично стануть селищем, однак вони можуть також змінити статус на місто, якщо буде така ініціатива від населеного пункту. Відповідно до оновленої класифікації, містом вважається населений пункт із кількістю жителів від 10 тисяч, селищем — від 5 тисяч, а селом — із населенням менше як 5 тисяч та садибною забудовою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Маневичах Камінь-Каширського району розпочали вивчення громадської думки щодо віднесення селища до категорії міст. Обговорення та збір пропозицій від місцевих жителів триватиме до 4 листопада 2026 року включно.Про це в коментарі Суспільному 29 жовтня розповів секретар Маневицької селищної радиЗ його слів, наразі до опитування долучилося орієнтовно 400 людей — це повнолітні грмоадяни, зареєстровані за місцем проживання в селищі. Станом на 1 жовтня 2026 року, зазначив посадовець, у Маневичах зареєстровані 10700 людей.«Активність з 10 балів десь на 5 балів. Молодь долучилась, старші менш активні. Молодь хоче жити все ж таки в місті. Маневичі можна порівняти з такими містами, як Горохів чи Любомль, але Маневичі по комфорту ще кращі», — сказав посадовець.Володимир Черчик говорить: таке опитування проводять, аби вивчити рівень підтримки місцевими жителями ініціативи щодо надання Маневичам статусу міста. Відповідну пропозицію депутати висловили ще у 2024 році, після чого на сесії у травні того ж року затвердили порядок проведення громадського обговорення з цього питання.«На даний час це була моя особиста ініціатива. Було звернення депутатське до селищного голлови. Зараз триває громадське обговорення, і один із перших епатів — опитування людей», — сказав Володимир Черчик.Вивчення громадської думки серед жителів проводиться у форматі анкетування шляхом заповнення спеціальних опитувальних листів. Долучитися до ініціативи та залишити свою думку можна у п'яти визначених локаціях на території селища Маневичі.Володимир Черчик додав: наступним етапом стануть громадські слухання, які відбудуться в листопаді 2026 року.Довідково: в Україні ліквідували статус «селище міського типу» для населених пунктів. Верховна Рада ухвалила закон 28 липня 2023 року. Згідно з законом, селища міського типу автоматично стануть селищем, однак вони можуть також змінити статус на місто, якщо буде така ініціатива від населеного пункту. Відповідно до оновленої класифікації, містом вважається населений пункт із кількістю жителів від 10 тисяч, селищем — від 5 тисяч, а селом — із населенням менше як 5 тисяч та садибною забудовою.

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