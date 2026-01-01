Долар по 80 грн: економіст попередив, за якого сценарію на гривню чекає обвал
Сьогодні, 07:15
Українцям варто готуватися до погіршення економічного становища: до кінця року долар може зрости до 50 грн, а за найгіршого сценарію — до 80 грн.
Про це заявив економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ, передають «Новини.LІVE».
Експерт прокоментував дані ЗМІ, що курс долара до кінця цього року становитиме 50 грн.
«Це цілком ймовірно. Думаю, в НБУ є можливість зробити курс трошки кращим, але ситуація доволі критична», — визнав він.
Олексій Кущ пояснив, що Нацбанк — єдиний продавець валюти і продає її за рахунок золотовалютних резервів. А валютні резерви наповнюються за рахунок зовнішньої допомоги, яка зменшується.
«У НБУ є трохи більше 10 млрд дол., щоб стримувати падіння гривні. Він витрачає на місяць 4 млрд. Ну тобто на 2–2,5 місяця цих грошей вистачить. А потім питання вирішуватиметься за рахунок того, чи надійдуть нові кошти з боку західних партнерів. А якщо буде затримка допомоги або її недостатні обсяги, Нацбанк буде досить суттєво девальвувати курс. Тут є чітка кореляція між динамікою зовнішньої допомоги і курсом», — розповідає він.
За словами фінансиста, якщо відновиться потік грошей з боку західних країн у бік України, тоді курс можна буде стабілізувати в діапазоні 46–48 грн за дол.
Якщо ситуація буде не така оптимістична з зовнішньою фінансовою допомогою, тоді інший коридор — 48–50.
Ну а вихід за 50 — це можливо в разі повного припинення зовнішньої фінансової підтримки.
«Тоді Національний банк почне відпускати гривню у такий вільний політ. І там уже зміни можуть бути абсолютно інші. Але це ми розглядаємо песимістичний сценарій, якщо не буде зовнішньої допомоги», — припустив Кущ.
Яким буде курс долара, якщо буде перемир’я
У розмові про можливе перемир’я експерт також припустив, що в разі відсутності західної допомоги після припинення вогню курс долара може сягнути 80 грн.
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Про це заявив економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ, передають «Новини.LІVE».
Експерт прокоментував дані ЗМІ, що курс долара до кінця цього року становитиме 50 грн.
«Це цілком ймовірно. Думаю, в НБУ є можливість зробити курс трошки кращим, але ситуація доволі критична», — визнав він.
Олексій Кущ пояснив, що Нацбанк — єдиний продавець валюти і продає її за рахунок золотовалютних резервів. А валютні резерви наповнюються за рахунок зовнішньої допомоги, яка зменшується.
«У НБУ є трохи більше 10 млрд дол., щоб стримувати падіння гривні. Він витрачає на місяць 4 млрд. Ну тобто на 2–2,5 місяця цих грошей вистачить. А потім питання вирішуватиметься за рахунок того, чи надійдуть нові кошти з боку західних партнерів. А якщо буде затримка допомоги або її недостатні обсяги, Нацбанк буде досить суттєво девальвувати курс. Тут є чітка кореляція між динамікою зовнішньої допомоги і курсом», — розповідає він.
За словами фінансиста, якщо відновиться потік грошей з боку західних країн у бік України, тоді курс можна буде стабілізувати в діапазоні 46–48 грн за дол.
Якщо ситуація буде не така оптимістична з зовнішньою фінансовою допомогою, тоді інший коридор — 48–50.
Ну а вихід за 50 — це можливо в разі повного припинення зовнішньої фінансової підтримки.
«Тоді Національний банк почне відпускати гривню у такий вільний політ. І там уже зміни можуть бути абсолютно інші. Але це ми розглядаємо песимістичний сценарій, якщо не буде зовнішньої допомоги», — припустив Кущ.
Яким буде курс долара, якщо буде перемир’я
У розмові про можливе перемир’я експерт також припустив, що в разі відсутності західної допомоги після припинення вогню курс долара може сягнути 80 грн.
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