Чи очікувати магнітні бурі 30 жовтня: прогноз

Чи очікувати магнітні бурі 30 жовтня: прогноз
У п'ятницю, 30 жовтня 2026 року, сильних магнітних бур на Землі не очікується.

За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 4,3 (жовтий рівень).

Як повідомляють у Meteoprog, у п'ятницю геомагнітне поле буде тихого рівня. Сонячна активність буде дуже низькою.

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – йдеться у дописі.

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Теги: магнітні бурі, прогноз сонячної активності, Україна
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