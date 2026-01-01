Чи очікувати магнітні бурі 30 жовтня: прогноз
Сьогодні, 01:31
У п'ятницю, 30 жовтня 2026 року, сильних магнітних бур на Землі не очікується.
За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 4,3 (жовтий рівень).
Як повідомляють у Meteoprog, у п'ятницю геомагнітне поле буде тихого рівня. Сонячна активність буде дуже низькою.
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 4,3 (жовтий рівень).
Як повідомляють у Meteoprog, у п'ятницю геомагнітне поле буде тихого рівня. Сонячна активність буде дуже низькою.
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Чи очікувати магнітні бурі 30 жовтня: прогноз
Сьогодні, 01:31
30 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Росія готує нові балістичні удари, - Зеленський
29 жовтня, 23:19
Як фізичний комфорт впливає на повсякденне самопочуття
29 жовтня, 22:26