Скільки коштує м'ясо та сало на Завокзальному ринку в Луцьку: огляд цін





Журналісти



Найдешевше обійдеться м'ясна нарізка для приготування фаршу та ковбаси — 150 гривень за кілограм. Лопатку продають по 170–200 гривень, а зачищену шинку — по 220–230 гривень за кілограм. За словами продавця Петра, раніше шинка коштувала 250 гривень.



Ціна бочка також залежить від шматка. Зачищений, без ребра, коштує 230–250 гривень за кілограм, а м'ясо з прожилками та нерівною структурою можна придбати по 180 гривень.



Ребра продають за 150–320 гривень за кілограм: найдорожчими є філейні. Свинячий язик коштує 150–200 гривень, а за одне вухо просять 50 гривень. Окремо на прилавках є сало. Залежно від шматка його вартість становить від 40 до 250 гривень за кілограм.



Продавець Петро розповів, що останнім часом ціни на м'ясо не підвищувалися:



«У нас м'ясо дешевше, ніж на Старому ринку. Там більший потік людей, зокрема через зручніше розташування: поруч центральна дорога, якою їздить міжміський транспорт, і є парковка, де водії можуть залишити автомобіль. На Завокзальному ринку потік покупців менший, тому й ціни на м'ясо в нас нижчі».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Завокзальному ринку в Луцьку свинину продають за ціною від 150 до 320 гривень за кілограм. Вартість залежить від частини туші та обробки м'яса.Журналісти ВСН побували на ринку та дізналися, скільки коштують різні частини свинини.Найдешевше обійдеться м'ясна нарізка для приготування фаршу та ковбаси — 150 гривень за кілограм. Лопатку продають по 170–200 гривень, а зачищену шинку — по 220–230 гривень за кілограм. За словами продавця Петра, раніше шинка коштувала 250 гривень.Ціна бочка також залежить від шматка. Зачищений, без ребра, коштує 230–250 гривень за кілограм, а м'ясо з прожилками та нерівною структурою можна придбати по 180 гривень.Ребра продають за 150–320 гривень за кілограм: найдорожчими є філейні. Свинячий язик коштує 150–200 гривень, а за одне вухо просять 50 гривень. Окремо на прилавках є сало. Залежно від шматка його вартість становить від 40 до 250 гривень за кілограм.Продавець Петро розповів, що останнім часом ціни на м'ясо не підвищувалися:«У нас м'ясо дешевше, ніж на Старому ринку. Там більший потік людей, зокрема через зручніше розташування: поруч центральна дорога, якою їздить міжміський транспорт, і є парковка, де водії можуть залишити автомобіль. На Завокзальному ринку потік покупців менший, тому й ціни на м'ясо в нас нижчі».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію