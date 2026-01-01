Росія готує нові балістичні удари, - Зеленський





Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє



"Зараз є інформація від розвідки про підготовку росіянами нових балістичних ударів. І потрібні сили, щоб збивати все це російське зло", - зазначив Зеленський.



Глава держави наголосив, що українська сторона вже очікує від міжнародних партнерів на відповідні рішення щодо посилення протиповітряної оборони.



Він також подякував всім, хто справді допомагає Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія готує нові балістичні удари по Україні, через що країні необхідні додаткові сили та засоби для збиття ворожих ракет.Про це заявив президент України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал."Зараз є інформація від розвідки про підготовку росіянами нових балістичних ударів. І потрібні сили, щоб збивати все це російське зло", - зазначив Зеленський.Глава держави наголосив, що українська сторона вже очікує від міжнародних партнерів на відповідні рішення щодо посилення протиповітряної оборони.Він також подякував всім, хто справді допомагає Україні.

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