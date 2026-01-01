Долар та євро дешевшають: Нацбанк оголосив курс гривні на 30 жовтня

Долар та євро дешевшають: Нацбанк оголосив курс гривні на 30 жовтня
Долар офіційно подешевшав на 7 копійок, євро - на 9 копійок.
Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Офіційні курси валют на п'ятницю, 30 жовтня, становитимуть:

1 долар США – 45,52 грн (45,59 грн станом на 29 жовтня);

1 євро – 50,67 грн (50,76 грн станом на 29 жовтня).

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Теги: курс валют, прогноз, Луцьк
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