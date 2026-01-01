Долар та євро дешевшають: Нацбанк оголосив курс гривні на 30 жовтня



Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.



Офіційні курси валют на п'ятницю, 30 жовтня, становитимуть:



1 долар США – 45,52 грн (45,59 грн станом на 29 жовтня);



1 євро – 50,67 грн (50,76 грн станом на 29 жовтня).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Долар офіційно подешевшав на 7 копійок, євро - на 9 копійок.Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.Офіційні курси валют на п'ятницю, 30 жовтня, становитимуть:1 долар США – 45,52 грн (45,59 грн станом на 29 жовтня);1 євро – 50,67 грн (50,76 грн станом на 29 жовтня).

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