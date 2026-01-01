У Хмельницькому відбувся ПриватБанк Київський марафон Незламності 2026 від Run Ukraine





В події взяли участь понад 11 000 бігунів: 4 300 — у Хмельницькому, а решта — у різних містах України та світу. Вже четвертий рік поспіль Київський марафон Незламності об'єднує тисячі бігунів заради підтримки Збройних сил України. Цього року сума благодійного внеску склала 1 512 380 грн. Ці кошти ми передали на придбання приладів нічного бачення для 140-го центру Сил спеціальних операцій.



«Хочу подякувати всім, хто долучився до події та приїхав до Хмельницького, попри складну ситуацію. Цього року нам довелося перенести Київський марафон в інше місто. Дякую за розуміння та підтримку нашої події. Але найбільша подяка нашим воїнам — Збройним силам України», — прокоментував засновник Run Ukraine та ветеран російсько-української війни Дмитро Черніцький.





Титульним партнером заходу традиційно став ПриватБанк — найбільший державний банк України.



«Для нас дуже важливо підтримувати марафон, підтримувати дух і незламність українців, та підтримувати наших ветеранів. Я сьогодні з вами й теж біжу марафон. Ми дуже раді, що сьогодні Київський марафон Незламності 2026 відбувається у Хмельницькому, незважаючи ні на що. Ми побачили нове місто, його красу, два береги. Ми всі стали трохи сильнішими. Дякую всім, що ви приїхали! Слава Україні!» — прокоментував член правління ПриватБанку Євген Заіграєв.



У межах ПриватБанк Київського марафону Незламності 2026 відбувся Чемпіонат України з легкої атлетики з марафонського бігу серед дорослих та молоді. Крім того, Run Ukraine вперше в Україні провели Чемпіонат України з марафонського бігу у вікових категоріях 35+.





Переможцем Чемпіонату України з марафонського бігу серед чоловіків став Артур Щіпановський із найкращим результатом у кар’єрі — 2:23:43. Серед жінок Чемпіонат України виграла Ольга Нижник із результатом 2:39:54.



Також відбулась традиційна стометрівка для військових ветеранів, які проходять реабілітацію. На старт цієї дистанції вийшли 23 учасники.



ПриватБанк Київський марафон Незламності 2026 став фінальним етапом Нафтогаз Бігової Ліги Незламності 2026. Всі бігуни, хто пробіг чотири старти Ліги Незламності — NOVUS Десятка Незламності. Київ, Work.ua Київський півмарафон Незламності, Таврія В Одеський півмарафон Незламності та ПриватБанк



Організатор — Run Ukraine

Титульний партнер — ПриватБанк

Титульний партнер Ліги — Нафтогаз

Спортивний партнер — PUMA







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цього року Київський марафон вперше за свою 17-річну історію відбувся не в Києві, а в Хмельницькому: через погіршення безпекової ситуації та чинну в столиці заборону на проведення масових заходів, команда Run Ukraine вирішила перенести офлайн-захід до Хмельницького.В події взяли участь понад 11 000 бігунів: 4 300 — у Хмельницькому, а решта — у різних містах України та світу. Вже четвертий рік поспільоб'єднує тисячі бігунів заради підтримки Збройних сил України. Цього року сума благодійного внеску склала 1 512 380 грн. Ці кошти ми передали на придбання приладів нічного бачення для 140-го центру Сил спеціальних операцій.«Хочу подякувати всім, хто долучився до події та приїхав до Хмельницького, попри складну ситуацію. Цього року нам довелося перенести Київський марафон в інше місто. Дякую за розуміння та підтримку нашої події. Але найбільша подяка нашим воїнам — Збройним силам України», — прокоментував засновник Run Ukraine та ветеран російсько-української війниТитульним партнером заходу традиційно став ПриватБанк — найбільший державний банк України.«Для нас дуже важливо підтримувати марафон, підтримувати дух і незламність українців, та підтримувати наших ветеранів. Я сьогодні з вами й теж біжу марафон. Ми дуже раді, що сьогодні Київський марафон Незламності 2026 відбувається у Хмельницькому, незважаючи ні на що. Ми побачили нове місто, його красу, два береги. Ми всі стали трохи сильнішими. Дякую всім, що ви приїхали! Слава Україні!» — прокоментував член правління ПриватБанкуУ межах ПриватБанк Київського марафону Незламності 2026 відбувся Чемпіонат України з легкої атлетики з марафонського бігу серед дорослих та молоді. Крім того, Run Ukraine вперше в Україні провели Чемпіонат України з марафонського бігу у вікових категоріях 35+.Переможцем Чемпіонату України з марафонського бігу серед чоловіків став Артур Щіпановський із найкращим результатом у кар’єрі — 2:23:43. Серед жінок Чемпіонат України вигралаіз результатом 2:39:54.Також відбулась традиційна стометрівка для військових ветеранів, які проходять реабілітацію. На старт цієї дистанції вийшли 23 учасники.ПриватБанк Київський марафон Незламності 2026 став фінальним етапом Нафтогаз Бігової Ліги Незламності 2026. Всі бігуни, хто пробіг чотири старти Ліги Незламності — NOVUS Десятка Незламності. Київ, Work.ua Київський півмарафон Незламності, Таврія В Одеський півмарафон Незламності та ПриватБанк Київський марафон Незламності , отримали спеціальну “золоту” медаль фінішера Ліги Незламності від Run Ukraine.

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