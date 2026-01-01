Українська делегація прибула в окуповані Олешки: евакуація розпочалась
Сьогодні, 12:22
Українська делегація прибула в окуповані Олешки на Херсонщині для проведення гуманітарної місії.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, пише Громадське.
За його словами, делегація безпечно дісталася міста. Режим припинення вогню триває вже 80 годин.
Наразі Лубінець спілкується з місцевими жителями, щоб почути про їхні потреби та зрозуміти, якої допомоги вони потребують найбільше.
«Наш пріоритет — люди, які потребують допомоги. Робимо все можливе, щоб підтримати їх і допомогти кожному та кожній, хто цього потребує», — наголосив він.
Премʼєр-міністр Сергій Корецький повідомив, що 527 жителів окупованих Олешок планують повертатися на підконтрольну Україні територію. Їх мають доправити через Білорусь, а після перетину кордону проведуть медичні огляди, нададуть необхідну допомогу та забезпечать тимчасовим житлом.
Режим тиші в Олешках
27 жовтня о 03:00 за київським часом на Херсонщині запровадили режим припинення вогню, щоб вивести людей з окупованих Олешок, де триває гуманітарна катастрофа. Він триватиме до 22:59 1 листопада.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповідав, що режим тиші передбачає, що сторони домовляються не використовувати абсолютно будь-яке озброєння на території всієї Херсонської області й тих областей, через які будуть відбуватись інші етапи цієї гуманітарної місії.
Наступним етапом буде фізичне розмінування шляхів до Олешок, після чого в місто доставлять гуманітарну допомогу і розблокують виїзд із нього.
Припинення вогню між росією та Україною домоглася перша леді США Меланія Трамп, яка разом зі своїм представником безпосередньо співпрацювала з російським та українським керівництвом. Меланія Трамп відіграла роль «ексклюзивного посередника», ініціювавши переговори з обома країнами та узгодивши з ними цілі угоди, технічні процедури, терміни, процеси та умови.
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Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, пише Громадське.
За його словами, делегація безпечно дісталася міста. Режим припинення вогню триває вже 80 годин.
Наразі Лубінець спілкується з місцевими жителями, щоб почути про їхні потреби та зрозуміти, якої допомоги вони потребують найбільше.
«Наш пріоритет — люди, які потребують допомоги. Робимо все можливе, щоб підтримати їх і допомогти кожному та кожній, хто цього потребує», — наголосив він.
Премʼєр-міністр Сергій Корецький повідомив, що 527 жителів окупованих Олешок планують повертатися на підконтрольну Україні територію. Їх мають доправити через Білорусь, а після перетину кордону проведуть медичні огляди, нададуть необхідну допомогу та забезпечать тимчасовим житлом.
Режим тиші в Олешках
27 жовтня о 03:00 за київським часом на Херсонщині запровадили режим припинення вогню, щоб вивести людей з окупованих Олешок, де триває гуманітарна катастрофа. Він триватиме до 22:59 1 листопада.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповідав, що режим тиші передбачає, що сторони домовляються не використовувати абсолютно будь-яке озброєння на території всієї Херсонської області й тих областей, через які будуть відбуватись інші етапи цієї гуманітарної місії.
Наступним етапом буде фізичне розмінування шляхів до Олешок, після чого в місто доставлять гуманітарну допомогу і розблокують виїзд із нього.
Припинення вогню між росією та Україною домоглася перша леді США Меланія Трамп, яка разом зі своїм представником безпосередньо співпрацювала з російським та українським керівництвом. Меланія Трамп відіграла роль «ексклюзивного посередника», ініціювавши переговори з обома країнами та узгодивши з ними цілі угоди, технічні процедури, терміни, процеси та умови.
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