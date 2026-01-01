Українська делегація прибула в окуповані Олешки: евакуація розпочалась

в окуповані Олешки на Херсонщині для проведення гуманітарної місії.



Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, пише



За його словами, делегація безпечно дісталася міста. Режим припинення вогню триває вже 80 годин.



Наразі Лубінець спілкується з місцевими жителями, щоб почути про їхні потреби та зрозуміти, якої допомоги вони потребують найбільше.



«Наш пріоритет — люди, які потребують допомоги. Робимо все можливе, щоб підтримати їх і допомогти кожному та кожній, хто цього потребує», — наголосив він.



Премʼєр-міністр Сергій Корецький повідомив, що 527 жителів окупованих Олешок планують повертатися на підконтрольну Україні територію. Їх мають доправити через Білорусь, а після перетину кордону проведуть медичні огляди, нададуть необхідну допомогу та забезпечать тимчасовим житлом.



Режим тиші в Олешках



27 жовтня о 03:00 за київським часом на Херсонщині запровадили режим припинення вогню, щоб вивести людей з окупованих Олешок, де триває гуманітарна катастрофа. Він триватиме до 22:59 1 листопада.



Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповідав, що режим тиші передбачає, що сторони домовляються не використовувати абсолютно будь-яке озброєння на території всієї Херсонської області й тих областей, через які будуть відбуватись інші етапи цієї гуманітарної місії.



Наступним етапом буде фізичне розмінування шляхів до Олешок, після чого в місто доставлять гуманітарну допомогу і розблокують виїзд із нього.



Припинення вогню між росією та Україною домоглася перша леді США Меланія Трамп, яка разом зі своїм представником безпосередньо співпрацювала з російським та українським керівництвом. Меланія Трамп відіграла роль «ексклюзивного посередника», ініціювавши переговори з обома країнами та узгодивши з ними цілі угоди, технічні процедури, терміни, процеси та умови.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українська делегація прибуладля проведення гуманітарної місії.Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини, пише Громадське За його словами, делегація безпечно дісталася міста. Режим припинення вогню триває вже 80 годин.Наразі Лубінець спілкується з місцевими жителями, щоб почути про їхні потреби та зрозуміти, якої допомоги вони потребують найбільше.«Наш пріоритет — люди, які потребують допомоги. Робимо все можливе, щоб підтримати їх і допомогти кожному та кожній, хто цього потребує», — наголосив він.Премʼєр-міністрповідомив, що 527 жителів окупованих Олешок планують повертатися на підконтрольну Україні територію. Їх мають доправити через Білорусь, а після перетину кордону проведуть медичні огляди, нададуть необхідну допомогу та забезпечать тимчасовим житлом.27 жовтня о 03:00 за київським часом на Херсонщині запровадили режим припинення вогню, щоб вивести людей з окупованих Олешок, де триває гуманітарна катастрофа. Він триватиме до 22:59 1 листопада.Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповідав, що режим тиші передбачає, що сторони домовляються не використовувати абсолютно будь-яке озброєння на території всієї Херсонської області й тих областей, через які будуть відбуватись інші етапи цієї гуманітарної місії.Наступним етапом буде фізичне розмінування шляхів до Олешок, після чого в місто доставлять гуманітарну допомогу і розблокують виїзд із нього.Припинення вогню між росією та Україною домоглася перша леді США, яка разом зі своїм представником безпосередньо співпрацювала з російським та українським керівництвом. Меланія Трамп відіграла роль «ексклюзивного посередника», ініціювавши переговори з обома країнами та узгодивши з ними цілі угоди, технічні процедури, терміни, процеси та умови.

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