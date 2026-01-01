Жахлива дискотека, батл костюмів та подарунки: у луцькому PortCity влаштують День Гарбуза 2.0

Що чекає на відвідувачів

жахлива дискотека із запальною музикою;

батл костюмів, де можна продемонструвати свій найстрашніший або найоригінальніший образ;

подарунки та розіграші для гостей;

спеціальна розважальна програма для дітей;

сюрпризи для всіх маленьких «монстриків».

Де і коли відбудеться свято

У суботу, 31 жовтня, у луцькомувідбудеться яскраве тематичне свято «День Гарбуза 2.0». На відвідувачів чекають жахлива дискотека, батл найкреативніших костюмів, розіграші подарунків та розваги для дітей.Святкування розпочнеться о 16:30 на першому поверсі торгово-розважального центру.Організатори обіцяють атмосферу веселих жахів, запальну музику, цікаві конкурси та чимало сюрпризів для гостей різного віку.Особливою родзинкою свята стане батл костюмів. Організатори закликають лучан не стримувати фантазію та приходити в тематичних образах — від кумедних гарбузиків до моторошних персонажів.Для наймолодших відвідувачів підготували окрему розважальну програму та подарунки, тож свято обіцяє стати цікавою подією для всієї родини.«День Гарбуза 2.0» відбудеться 31 жовтня о 16:30 на першому поверсі ТРЦ PortCity у Луцьку за адресою: вулиця Сухомлинського, 1.