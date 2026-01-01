Жахлива дискотека, батл костюмів та подарунки: у луцькому PortCity влаштують День Гарбуза 2.0

Жахлива дискотека, батл костюмів та подарунки: у луцькому PortCity влаштують День Гарбуза 2.0
У суботу, 31 жовтня, у луцькому ТРЦ PortCity відбудеться яскраве тематичне свято «День Гарбуза 2.0». На відвідувачів чекають жахлива дискотека, батл найкреативніших костюмів, розіграші подарунків та розваги для дітей.

Святкування розпочнеться о 16:30 на першому поверсі торгово-розважального центру.

Організатори обіцяють атмосферу веселих жахів, запальну музику, цікаві конкурси та чимало сюрпризів для гостей різного віку.

Що чекає на відвідувачів


У програмі «Дня Гарбуза 2.0»:


  • жахлива дискотека із запальною музикою;

  • батл костюмів, де можна продемонструвати свій найстрашніший або найоригінальніший образ;

  • подарунки та розіграші для гостей;

  • спеціальна розважальна програма для дітей;

  • сюрпризи для всіх маленьких «монстриків».

    • Особливою родзинкою свята стане батл костюмів. Організатори закликають лучан не стримувати фантазію та приходити в тематичних образах — від кумедних гарбузиків до моторошних персонажів.

    Для наймолодших відвідувачів підготували окрему розважальну програму та подарунки, тож свято обіцяє стати цікавою подією для всієї родини.

    Де і коли відбудеться свято


    «День Гарбуза 2.0» відбудеться 31 жовтня о 16:30 на першому поверсі ТРЦ PortCity у Луцьку за адресою: вулиця Сухомлинського, 1.

    Організатори запрошують лучан та гостей міста долучитися до святкування, підготувати оригінальні костюми й провести вечір у веселій атмосфері.

    Жахлива дискотека, батл костюмів та подарунки: у луцькому PortCity влаштують День Гарбуза 2.0

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    Теги: PortCity
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