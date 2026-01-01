Жахлива дискотека, батл костюмів та подарунки: у луцькому PortCity влаштують День Гарбуза 2.0
Сьогодні, 13:03
У суботу, 31 жовтня, у луцькому ТРЦ PortCity відбудеться яскраве тематичне свято «День Гарбуза 2.0». На відвідувачів чекають жахлива дискотека, батл найкреативніших костюмів, розіграші подарунків та розваги для дітей.
Святкування розпочнеться о 16:30 на першому поверсі торгово-розважального центру.
Організатори обіцяють атмосферу веселих жахів, запальну музику, цікаві конкурси та чимало сюрпризів для гостей різного віку.
У програмі «Дня Гарбуза 2.0»:
жахлива дискотека із запальною музикою;
батл костюмів, де можна продемонструвати свій найстрашніший або найоригінальніший образ;
подарунки та розіграші для гостей;
спеціальна розважальна програма для дітей;
сюрпризи для всіх маленьких «монстриків».
Особливою родзинкою свята стане батл костюмів. Організатори закликають лучан не стримувати фантазію та приходити в тематичних образах — від кумедних гарбузиків до моторошних персонажів.
Для наймолодших відвідувачів підготували окрему розважальну програму та подарунки, тож свято обіцяє стати цікавою подією для всієї родини.
«День Гарбуза 2.0» відбудеться 31 жовтня о 16:30 на першому поверсі ТРЦ PortCity у Луцьку за адресою: вулиця Сухомлинського, 1.
Організатори запрошують лучан та гостей міста долучитися до святкування, підготувати оригінальні костюми й провести вечір у веселій атмосфері.
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Святкування розпочнеться о 16:30 на першому поверсі торгово-розважального центру.
Організатори обіцяють атмосферу веселих жахів, запальну музику, цікаві конкурси та чимало сюрпризів для гостей різного віку.
Що чекає на відвідувачів
У програмі «Дня Гарбуза 2.0»:
Особливою родзинкою свята стане батл костюмів. Організатори закликають лучан не стримувати фантазію та приходити в тематичних образах — від кумедних гарбузиків до моторошних персонажів.
Для наймолодших відвідувачів підготували окрему розважальну програму та подарунки, тож свято обіцяє стати цікавою подією для всієї родини.
Де і коли відбудеться свято
«День Гарбуза 2.0» відбудеться 31 жовтня о 16:30 на першому поверсі ТРЦ PortCity у Луцьку за адресою: вулиця Сухомлинського, 1.
Організатори запрошують лучан та гостей міста долучитися до святкування, підготувати оригінальні костюми й провести вечір у веселій атмосфері.
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