Росія вранці атакувала дроном Ковель: пошкоджено коледж і приватне обійстя
Сьогодні, 13:11
У Ковелі ліквідовують наслідки атаки РФ. Зранку 30 жовтня через реактивний БпЛА було пошкоджено Ковельський промислово-економічний фаховий коледж і приватні обійстя.
Про це в коментарі Суспільному розповів заступник міського голови Іван Чуліпа.
Вибух у Ковелі прогримів орієнтовно о п'ятій ранку. В будівлях коледжу вибуховою хвилею вибито майже 100 вікон.
Також комісія фіксує пошкодження господарських будівель. Станом на 13:00 від місцевих жителів надійшло 10 звернень про пошкодження майна. «Цифри постійно змінюються» — сказав посадовець.
Зі слів Івана Чуліпи, внаслідок атаки РФ у Ковельській громаді ніхто не загинув і не травмувався.
Довідково: зранку 30 жовтня повітряну тривогу на Волині спершу оголосили у Камінь-Каширському районі. Згодом загроза поширилася на інші райони. О 4:53 ранку в Повітряних силах ЗСУ попередили про рух російського реактивного БпЛА у бік Ковеля.
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Про це в коментарі Суспільному розповів заступник міського голови Іван Чуліпа.
Вибух у Ковелі прогримів орієнтовно о п'ятій ранку. В будівлях коледжу вибуховою хвилею вибито майже 100 вікон.
Також комісія фіксує пошкодження господарських будівель. Станом на 13:00 від місцевих жителів надійшло 10 звернень про пошкодження майна. «Цифри постійно змінюються» — сказав посадовець.
Зі слів Івана Чуліпи, внаслідок атаки РФ у Ковельській громаді ніхто не загинув і не травмувався.
Довідково: зранку 30 жовтня повітряну тривогу на Волині спершу оголосили у Камінь-Каширському районі. Згодом загроза поширилася на інші райони. О 4:53 ранку в Повітряних силах ЗСУ попередили про рух російського реактивного БпЛА у бік Ковеля.
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