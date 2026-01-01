Росія вранці атакувала дроном Ковель: пошкоджено коледж і приватне обійстя





Про це в коментарі Іван Чуліпа.



Вибух у Ковелі прогримів орієнтовно о п'ятій ранку. В будівлях коледжу вибуховою хвилею вибито майже 100 вікон.



Також комісія фіксує пошкодження господарських будівель. Станом на 13:00 від місцевих жителів надійшло 10 звернень про пошкодження майна. «Цифри постійно змінюються» — сказав посадовець.



Зі слів Івана Чуліпи, внаслідок атаки РФ у Ковельській громаді ніхто не загинув і не травмувався.



Довідково: зранку 30 жовтня повітряну тривогу на Волині спершу оголосили у Камінь-Каширському районі. Згодом загроза поширилася на інші райони. О 4:53 ранку в Повітряних силах ЗСУ попередили про рух російського реактивного БпЛА у бік Ковеля.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі ліквідовують наслідки атаки РФ. Зранку 30 жовтня через реактивний БпЛА було пошкоджено Ковельський промислово-економічний фаховий коледж і приватні обійстя.Про це в коментарі Суспільному розповів заступник міського головиВибух у Ковелі прогримів орієнтовно о п'ятій ранку. В будівлях коледжу вибуховою хвилею вибито майже 100 вікон.Також комісія фіксує пошкодження господарських будівель. Станом на 13:00 від місцевих жителів надійшло 10 звернень про пошкодження майна. «Цифри постійно змінюються» — сказав посадовець.Зі слів Івана Чуліпи, внаслідок атаки РФ у Ковельській громаді ніхто не загинув і не травмувався.зранку 30 жовтня повітряну тривогу на Волині спершу оголосили у Камінь-Каширському районі. Згодом загроза поширилася на інші райони. О 4:53 ранку в Повітряних силах ЗСУ попередили про рух російського реактивного БпЛА у бік Ковеля.

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