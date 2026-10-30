Кравченка не випускали з України через «прапорець від НАБУ та САП», але все вирішив дзвінок із Києва, - УП
Сьогодні, 15:12
Колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка під час його виїзду за кордон не випускали з України, бо прикордонники мали на нього «прапорець» від антикорупційних органів.
Про це йдеться в розслідуванні «Української правди».
За даними джерел видання, коли Кравченко намагався перетнути кордон через пункт пропуску «Шегині», в нього забрали паспорт і «довгий час» не віддавали його, не випускаючи з України. Причиною, мовляв, стало те, що на Кравченка у базі прикордонників «стояв прапорець від НАБУ і САП».
«Згодом, як переконують ті ж співрозмовники, прикордонники отримали дзвінок із Києва і випустили Кравченка у Відень», — каже журналіст УП Михайло Ткач.
Він припускає, що ексгенпрокурор домігся надання йому охорони від австрійських спецслужб.
Нагадаємо, невдовзі після операції антикорупційних органів «Карфаген», Кравченко повідомив, що виїхав за кордон, щоб, як він пояснив, «проінформувати міжнародних партнерів про реальний стан справ у системі антикорупційних органів».
Медіа дізналися, що для виїзду він самостійно оформив собі відрядження до Парижа, щоб нібито взяти участь у слуханні парламентської мережі ПАРЄ. Це потім спростувала речниця ПАРЄ. Згодом журналісти знайшли Кравченка в Австрії.
Через кілька тижнів він опублікував заяву, у якій розповів, що по нього в Австрію відправляли військовослужбовців Головного управління розвідки Міноборони України для вчинення «насильницьких дій» проти нього.
Водночас відправити таку групу, за його словами, просили керівники НАБУ та САП, а «накази цій групі надходили з Офісу президента».
«Я також вбачаю паралелі з подіями схожого характеру, які сталися цього літа в Монако. Тим кримінальним провадженням займаються, зокрема, прокурори Офісу генерального прокурора. Я володію інформацією про обставини тих подій», — заявив Кравченко, маючи на увазі замах на бізнесмена Вадима Єрмолаєва, унаслідок якого постраждав він, його партнерка та син.
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Про це йдеться в розслідуванні «Української правди».
За даними джерел видання, коли Кравченко намагався перетнути кордон через пункт пропуску «Шегині», в нього забрали паспорт і «довгий час» не віддавали його, не випускаючи з України. Причиною, мовляв, стало те, що на Кравченка у базі прикордонників «стояв прапорець від НАБУ і САП».
«Згодом, як переконують ті ж співрозмовники, прикордонники отримали дзвінок із Києва і випустили Кравченка у Відень», — каже журналіст УП Михайло Ткач.
Він припускає, що ексгенпрокурор домігся надання йому охорони від австрійських спецслужб.
Нагадаємо, невдовзі після операції антикорупційних органів «Карфаген», Кравченко повідомив, що виїхав за кордон, щоб, як він пояснив, «проінформувати міжнародних партнерів про реальний стан справ у системі антикорупційних органів».
Медіа дізналися, що для виїзду він самостійно оформив собі відрядження до Парижа, щоб нібито взяти участь у слуханні парламентської мережі ПАРЄ. Це потім спростувала речниця ПАРЄ. Згодом журналісти знайшли Кравченка в Австрії.
Через кілька тижнів він опублікував заяву, у якій розповів, що по нього в Австрію відправляли військовослужбовців Головного управління розвідки Міноборони України для вчинення «насильницьких дій» проти нього.
Водночас відправити таку групу, за його словами, просили керівники НАБУ та САП, а «накази цій групі надходили з Офісу президента».
«Я також вбачаю паралелі з подіями схожого характеру, які сталися цього літа в Монако. Тим кримінальним провадженням займаються, зокрема, прокурори Офісу генерального прокурора. Я володію інформацією про обставини тих подій», — заявив Кравченко, маючи на увазі замах на бізнесмена Вадима Єрмолаєва, унаслідок якого постраждав він, його партнерка та син.
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