Люди з Олешків уже вирушили на територію Росії, звідки полетять в Білорусь





Про це повідомив голова фракції «Слуга Народу» та член переговорної групи Давид Арахамія, пише



Звідти мешканці Олешок вилетять літаками до Білорусі, а далі автобусами їх довезуть до України.



Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що для евакуації людей з окупованих Олешок на Херсонщині підготували 25 автобусів на 750 місць, а також автомобілі швидкої допомоги для маломобільних груп населення.



Перші кадри зустрічі людей в окупованих Олешках опублікували як Лубінець, так і російська омбудсменка Яна Лантратова. Як зазначається, жителям міста надають допомогу із виїздом і до території, підконтрольній Україні, і до росії — за їхнім бажанням.



Гуманітарна операція в Олешках



27 жовтня о 03:00 за київським часом на Херсонщині запровадили режим припинення вогню, щоб вивести людей з окупованих Олешок, де триває гуманітарна катастрофа. Він триватиме до 22:59 1 листопада.



Режим тиші передбачає, що сторони домовляються не використовувати абсолютно будь-яке озброєння на території всієї Херсонської області й тих областей, через які будуть відбуватись інші етапи цієї гуманітарної місії.



Наступним етапом буде фізичне розмінування шляхів до Олешок, після чого в місто доставлять гуманітарну допомогу і розблокують виїзд із нього.



Припинення вогню між росією та Україною оголосила перша леді США Меланія Трамп, яка, мовляв, відіграла роль «ексклюзивного посередника», ініціювавши переговори з обома країнами та узгодивши з ними цілі угоди, технічні процедури, терміни, процеси та умови.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українська делегація разом з евакуйованими мешканцями Олешок вирушила до Анапи в Краснодарському краї росії.Про це повідомив голова фракції «Слуга Народу» та член переговорної групи, пише Громадське Звідти мешканці Олешок вилетять літаками до Білорусі, а далі автобусами їх довезуть до України.Уповноважений Верховної Ради з прав людиниповідомляв, що для евакуації людей з окупованих Олешок на Херсонщині підготували 25 автобусів на 750 місць, а також автомобілі швидкої допомоги для маломобільних груп населення.Перші кадри зустрічі людей в окупованих Олешках опублікували як Лубінець, так і російська омбудсменка Яна Лантратова. Як зазначається, жителям міста надають допомогу із виїздом і до території, підконтрольній Україні, і до росії — за їхнім бажанням.27 жовтня о 03:00 за київським часом на Херсонщині запровадили режим припинення вогню, щоб вивести людей з окупованих Олешок, де триває гуманітарна катастрофа. Він триватиме до 22:59 1 листопада.Режим тиші передбачає, що сторони домовляються не використовувати абсолютно будь-яке озброєння на території всієї Херсонської області й тих областей, через які будуть відбуватись інші етапи цієї гуманітарної місії.Наступним етапом буде фізичне розмінування шляхів до Олешок, після чого в місто доставлять гуманітарну допомогу і розблокують виїзд із нього.Припинення вогню між росією та Україною оголосила перша леді США Меланія Трамп, яка, мовляв, відіграла роль «ексклюзивного посередника», ініціювавши переговори з обома країнами та узгодивши з ними цілі угоди, технічні процедури, терміни, процеси та умови.

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