Люди з Олешків уже вирушили на територію Росії, звідки полетять в Білорусь
Сьогодні, 16:59
Українська делегація разом з евакуйованими мешканцями Олешок вирушила до Анапи в Краснодарському краї росії.
Про це повідомив голова фракції «Слуга Народу» та член переговорної групи Давид Арахамія, пише Громадське.
Звідти мешканці Олешок вилетять літаками до Білорусі, а далі автобусами їх довезуть до України.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що для евакуації людей з окупованих Олешок на Херсонщині підготували 25 автобусів на 750 місць, а також автомобілі швидкої допомоги для маломобільних груп населення.
Перші кадри зустрічі людей в окупованих Олешках опублікували як Лубінець, так і російська омбудсменка Яна Лантратова. Як зазначається, жителям міста надають допомогу із виїздом і до території, підконтрольній Україні, і до росії — за їхнім бажанням.
Гуманітарна операція в Олешках
27 жовтня о 03:00 за київським часом на Херсонщині запровадили режим припинення вогню, щоб вивести людей з окупованих Олешок, де триває гуманітарна катастрофа. Він триватиме до 22:59 1 листопада.
Режим тиші передбачає, що сторони домовляються не використовувати абсолютно будь-яке озброєння на території всієї Херсонської області й тих областей, через які будуть відбуватись інші етапи цієї гуманітарної місії.
Наступним етапом буде фізичне розмінування шляхів до Олешок, після чого в місто доставлять гуманітарну допомогу і розблокують виїзд із нього.
Припинення вогню між росією та Україною оголосила перша леді США Меланія Трамп, яка, мовляв, відіграла роль «ексклюзивного посередника», ініціювавши переговори з обома країнами та узгодивши з ними цілі угоди, технічні процедури, терміни, процеси та умови.
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Про це повідомив голова фракції «Слуга Народу» та член переговорної групи Давид Арахамія, пише Громадське.
Звідти мешканці Олешок вилетять літаками до Білорусі, а далі автобусами їх довезуть до України.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що для евакуації людей з окупованих Олешок на Херсонщині підготували 25 автобусів на 750 місць, а також автомобілі швидкої допомоги для маломобільних груп населення.
Перші кадри зустрічі людей в окупованих Олешках опублікували як Лубінець, так і російська омбудсменка Яна Лантратова. Як зазначається, жителям міста надають допомогу із виїздом і до території, підконтрольній Україні, і до росії — за їхнім бажанням.
Гуманітарна операція в Олешках
27 жовтня о 03:00 за київським часом на Херсонщині запровадили режим припинення вогню, щоб вивести людей з окупованих Олешок, де триває гуманітарна катастрофа. Він триватиме до 22:59 1 листопада.
Режим тиші передбачає, що сторони домовляються не використовувати абсолютно будь-яке озброєння на території всієї Херсонської області й тих областей, через які будуть відбуватись інші етапи цієї гуманітарної місії.
Наступним етапом буде фізичне розмінування шляхів до Олешок, після чого в місто доставлять гуманітарну допомогу і розблокують виїзд із нього.
Припинення вогню між росією та Україною оголосила перша леді США Меланія Трамп, яка, мовляв, відіграла роль «ексклюзивного посередника», ініціювавши переговори з обома країнами та узгодивши з ними цілі угоди, технічні процедури, терміни, процеси та умови.
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