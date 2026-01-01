Люди з Олешків уже вирушили на територію Росії, звідки полетять в Білорусь

Люди з Олешків уже вирушили на територію Росії, звідки полетять в Білорусь
Українська делегація разом з евакуйованими мешканцями Олешок вирушила до Анапи в Краснодарському краї росії.

Про це повідомив голова фракції «Слуга Народу» та член переговорної групи Давид Арахамія, пише Громадське.

Звідти мешканці Олешок вилетять літаками до Білорусі, а далі автобусами їх довезуть до України.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що для евакуації людей з окупованих Олешок на Херсонщині підготували 25 автобусів на 750 місць, а також автомобілі швидкої допомоги для маломобільних груп населення.

Перші кадри зустрічі людей в окупованих Олешках опублікували як Лубінець, так і російська омбудсменка Яна Лантратова. Як зазначається, жителям міста надають допомогу із виїздом і до території, підконтрольній Україні, і до росії — за їхнім бажанням.

Гуманітарна операція в Олешках

27 жовтня о 03:00 за київським часом на Херсонщині запровадили режим припинення вогню, щоб вивести людей з окупованих Олешок, де триває гуманітарна катастрофа. Він триватиме до 22:59 1 листопада.

Режим тиші передбачає, що сторони домовляються не використовувати абсолютно будь-яке озброєння на території всієї Херсонської області й тих областей, через які будуть відбуватись інші етапи цієї гуманітарної місії.

Наступним етапом буде фізичне розмінування шляхів до Олешок, після чого в місто доставлять гуманітарну допомогу і розблокують виїзд із нього.

Припинення вогню між росією та Україною оголосила перша леді США Меланія Трамп, яка, мовляв, відіграла роль «ексклюзивного посередника», ініціювавши переговори з обома країнами та узгодивши з ними цілі угоди, технічні процедури, терміни, процеси та умови.

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Теги: Росія, війна
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