Росія другий день поспіль обстрілює вокзал у Дніпрі

Росія другий день поспіль обстрілює вокзал у Дніпрі
Ворог продовжив прицільно атакувати залізничний вокзал Дніпра.

Про це повідомила Укрзалізниця, заявивши про декілька нових атак.

«Евакуацію було оголошено завчасно. За попередньою інформацією: і серед пасажирів, і серед залізничників без постраждалих. Перебували в укриттях», - додали в УЗ.

На підземних площах вокзалу Дніпра розгорнули зони для тривалого перебування. В УЗ запевнили, що як і минулої ночі, попри безпекові затримки продовжать працювати, аби відправити усі поїзди.

«Просимо пасажирів та всіх, хто перебуває на вокзалі, залишатися в укритті до відбою повітряної тривоги. Якщо некритично здійснювати поїздку сьогодні — квиток можна здати із 100% компенсацією і обрати поїздку в іншу дату», - закликали в УЗ.

Керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив про одну потерпілу й пожежу.

"Дістала поранень жінка. Медики доправляють її до лікарні", - додав Ганжа.

Напередодні, 29 жовтня, російська армія атакувала платформу вокзалу у Дніпрі. Через це загинули майже півтора десятка людей, ще стільки ж - поранені.

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Теги: Росія, війна
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