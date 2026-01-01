Спійманих на Волині раків, вартістю понад 600 тис. грн, випустили назад в озеро





Про це у четвер, 29 жовтня, повідомив рибоохоронний патруль, пише



Порушення виявили 28 жовтня поблизу села Соколище. Під час патрулювання водойми фахівці вилучили з води 54 раколовки типу «парасолька», три прямокутні раколовки завдовжки по чотири метри, один ятір і лісову сітку завдовжки 40 метрів.



У цих знаряддях лову перебували 185 раків. Їх випустили назад в озеро Синове.



За попередніми розрахунками, незаконний вилов міг завдати рибному господарству України збитків на 616 420 грн. Відповідно до встановлених такс, за кожного незаконно виловленого рака передбачено відшкодування 3332 грн.



У Волинському рибоохоронному патрулі закликають повідомляти про порушення правил рибальства, виявлені заборонені знаряддя лову та незаконний вилов водних біоресурсів за телефоном гарячої лінії: (067) 360-78-40.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковельському районі Волинської області рибоохоронці виявили в озері Синове незаконно встановлені знаряддя лову, в яких перебувало 185 раків. Увесь улов випустили назад у водойму.Про це у четвер, 29 жовтня, повідомив рибоохоронний патруль, пише zaxid.net Порушення виявили 28 жовтня поблизу села Соколище. Під час патрулювання водойми фахівці вилучили з води 54 раколовки типу «парасолька», три прямокутні раколовки завдовжки по чотири метри, один ятір і лісову сітку завдовжки 40 метрів.У цих знаряддях лову перебували 185 раків. Їх випустили назад в озеро Синове.За попередніми розрахунками, незаконний вилов міг завдати рибному господарству України збитків на 616 420 грн. Відповідно до встановлених такс, за кожного незаконно виловленого рака передбачено відшкодування 3332 грн.У Волинському рибоохоронному патрулі закликають повідомляти про порушення правил рибальства, виявлені заборонені знаряддя лову та незаконний вилов водних біоресурсів за телефоном гарячої лінії: (067) 360-78-40.

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