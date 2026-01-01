Спійманих на Волині раків, вартістю понад 600 тис. грн, випустили назад в озеро
Сьогодні, 19:03
У Ковельському районі Волинської області рибоохоронці виявили в озері Синове незаконно встановлені знаряддя лову, в яких перебувало 185 раків. Увесь улов випустили назад у водойму.
Про це у четвер, 29 жовтня, повідомив рибоохоронний патруль, пише zaxid.net.
Порушення виявили 28 жовтня поблизу села Соколище. Під час патрулювання водойми фахівці вилучили з води 54 раколовки типу «парасолька», три прямокутні раколовки завдовжки по чотири метри, один ятір і лісову сітку завдовжки 40 метрів.
У цих знаряддях лову перебували 185 раків. Їх випустили назад в озеро Синове.
За попередніми розрахунками, незаконний вилов міг завдати рибному господарству України збитків на 616 420 грн. Відповідно до встановлених такс, за кожного незаконно виловленого рака передбачено відшкодування 3332 грн.
У Волинському рибоохоронному патрулі закликають повідомляти про порушення правил рибальства, виявлені заборонені знаряддя лову та незаконний вилов водних біоресурсів за телефоном гарячої лінії: (067) 360-78-40.
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Про це у четвер, 29 жовтня, повідомив рибоохоронний патруль, пише zaxid.net.
Порушення виявили 28 жовтня поблизу села Соколище. Під час патрулювання водойми фахівці вилучили з води 54 раколовки типу «парасолька», три прямокутні раколовки завдовжки по чотири метри, один ятір і лісову сітку завдовжки 40 метрів.
У цих знаряддях лову перебували 185 раків. Їх випустили назад в озеро Синове.
За попередніми розрахунками, незаконний вилов міг завдати рибному господарству України збитків на 616 420 грн. Відповідно до встановлених такс, за кожного незаконно виловленого рака передбачено відшкодування 3332 грн.
У Волинському рибоохоронному патрулі закликають повідомляти про порушення правил рибальства, виявлені заборонені знаряддя лову та незаконний вилов водних біоресурсів за телефоном гарячої лінії: (067) 360-78-40.
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