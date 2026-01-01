Якою буде погода на Волині у суботу, 31 жовтня





Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.



Прогноз погоди на 31 жовтня



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-6°, вдень 8-10°.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-8°, вдень 6-11°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у суботу, 31 жовтня.Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.Хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-6°, вдень 8-10°.Хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-8°, вдень 6-11°.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію