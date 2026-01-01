Якою буде погода на Волині у суботу, 31 жовтня

Якою буде погода на Волині у суботу, 31 жовтня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у суботу, 31 жовтня.

Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.

Прогноз погоди на 31 жовтня

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-6°, вдень 8-10°.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-8°, вдень 6-11°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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