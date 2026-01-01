Якою буде погода на Волині у суботу, 31 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у суботу, 31 жовтня.
Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.
Прогноз погоди на 31 жовтня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-6°, вдень 8-10°.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-8°, вдень 6-11°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.
Прогноз погоди на 31 жовтня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-6°, вдень 8-10°.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-8°, вдень 6-11°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Якою буде погода на Волині у суботу, 31 жовтня
Сьогодні, 20:00
Вареники від 69 грн/кг: MULTI COOK пропонує лучанам улюблені страви за цінами до 30% нижчими за ринкові!
Сьогодні, 18:52
Росія другий день поспіль обстрілює вокзал у Дніпрі
Сьогодні, 18:22
«За кожним іменем – людський подвиг»: у селі на Волині відкрили Алею Героїв. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 17:59