ДНК-експертиза підтвердила загибель воїна з Волині Богдана Тутейка
Сьогодні, 20:35
Знову чорна звістка розриває серця… На щиті повертається ще один Герой з Волині.
Про це повідомили на сторінці Олицької міської ради.
"Після 11 місяців невизначеності та надії на те, що він живий, результати ДНК-експертизи підтвердили загибель нашого земляка, солдата, жителя с.Жорнище, ТУТЕЙКА БОГДАНА МИКОЛАЙОВИЧА, стрільця - номер обслуги 2 аеромобільного відділення 3 аеромобільного взводу 13 аеромобільної роти 4 аеромобільного батальйону, 29.03.1993р.н. Довгі 11 місяців рідні жили надією. 11 місяців молитов, очікування на телефонний дзвінок чи сповіщення «Знайдено. Живий». Але дива, на жаль, не сталось. ДНК-експертиза остаточно підтвердила загибель нашого Захисника , ТУТЕЙКА БОГДАНА МИКОЛАЙОВИЧА, який 29 листопада 2025 року в районі н.п.Дачне Дніпропетровської області", - йдеться у дописі.
Про чин прощання та поховання повідомлять згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.
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Про це повідомили на сторінці Олицької міської ради.
"Після 11 місяців невизначеності та надії на те, що він живий, результати ДНК-експертизи підтвердили загибель нашого земляка, солдата, жителя с.Жорнище, ТУТЕЙКА БОГДАНА МИКОЛАЙОВИЧА, стрільця - номер обслуги 2 аеромобільного відділення 3 аеромобільного взводу 13 аеромобільної роти 4 аеромобільного батальйону, 29.03.1993р.н. Довгі 11 місяців рідні жили надією. 11 місяців молитов, очікування на телефонний дзвінок чи сповіщення «Знайдено. Живий». Але дива, на жаль, не сталось. ДНК-експертиза остаточно підтвердила загибель нашого Захисника , ТУТЕЙКА БОГДАНА МИКОЛАЙОВИЧА, який 29 листопада 2025 року в районі н.п.Дачне Дніпропетровської області", - йдеться у дописі.
Про чин прощання та поховання повідомлять згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.
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