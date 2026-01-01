Колона з Олешок прибула до анексованого Криму: на підконтрольну Україні територію вирушили 17 автобусів, до рф – 4
Сьогодні, 21:17
Колона з 25 автобусів та 9 машин швидкої допомоги з евакуйованими жителями Олешок уже прибула до Армянська в анексованому Криму.
Про це повідомляє 5 канал.
Саме звідси людей розподіляють за двома напрямками: частина їде на підконтрольну Україні територію, а частина — до рф. Повідомила окупаційна омбудсменка Яна Лантратова.
Більшість цивільних вирішила повертатися в Україну. Російський Z-воєнкор Володимир Романов порахував, що на українську територію вирушили 17 автобусів, тоді як у бік росії — лише 4. Він також зазначив, що на російському телебаченні цю деталь намагатимуться приховати за зашторованими вікнами.
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Про це повідомляє 5 канал.
Саме звідси людей розподіляють за двома напрямками: частина їде на підконтрольну Україні територію, а частина — до рф. Повідомила окупаційна омбудсменка Яна Лантратова.
Більшість цивільних вирішила повертатися в Україну. Російський Z-воєнкор Володимир Романов порахував, що на українську територію вирушили 17 автобусів, тоді як у бік росії — лише 4. Він також зазначив, що на російському телебаченні цю деталь намагатимуться приховати за зашторованими вікнами.
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