Колона з Олешок прибула до анексованого Криму: на підконтрольну Україні територію вирушили 17 автобусів, до рф – 4

Колона з Олешок прибула до анексованого Криму: на підконтрольну Україні територію вирушили 17 автобусів, до рф – 4
Колона з 25 автобусів та 9 машин швидкої допомоги з евакуйованими жителями Олешок уже прибула до Армянська в анексованому Криму.

Про це повідомляє 5 канал.

Саме звідси людей розподіляють за двома напрямками: частина їде на підконтрольну Україні територію, а частина — до рф. Повідомила окупаційна омбудсменка Яна Лантратова.

Більшість цивільних вирішила повертатися в Україну. Російський Z-воєнкор Володимир Романов порахував, що на українську територію вирушили 17 автобусів, тоді як у бік росії — лише 4. Він також зазначив, що на російському телебаченні цю деталь намагатимуться приховати за зашторованими вікнами.

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Теги: Україна, Олешки, окупація, евакуація
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