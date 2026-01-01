У Луцьку запрацювали всі котельні, у двох школах і садочку ще немає тепла

У Луцьку запрацювали всі котельні, у двох школах і садочку ще немає тепла
В обласному центрі Волині та на території громади запрацювали всі котельні.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Станом на 30 жовтня всі 39 котелень Луцької громади працюють. Опалення подали до 38 дитячих садочків, 23 шкіл та всіх 16 лікувальних закладів.

У школах №10, №19 та садочку №3 тривають роботи, щоб до понеділка забезпечити навчальні заклади теплом.

У міськраді зазначили, що комунальні служби працюють, аби надати належний температурний режим у закладах.

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Теги: Волинь, Луцьк, опалювальний сезон, школи, садочки
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