Заважала тривога: у Луцьку чоловік відрізав кабель системи оповіщення

Заважала тривога: у Луцьку чоловік відрізав кабель системи оповіщення
Мешканець багатоповерхівки на Винниченка у Луцьку декілька разів перерізав кабель, який підключав до мережі систему оповіщення. Чоловіку заважав гучний сигнал тривоги.

Про це повідомив секретар міськради під час брифінгу із журналістами 28 жовтня, - пише ІА "Конкурент".

«Є один під'їзд, в якому люди відрізають кабель від сирени. Одні мешканці звертаються, аби ми її увімкнули, а інші відрізають. Ми його заштукатурили, вже ніби не відрізають», – йшлося під час брифінгу.

За словами посадовця, фактів відмови обладнання, коли світло є, практично немає, за винятком окремих локальних інцидентів. Крім того, у стінах міської ради закликали повідомляти про конкретні адреси чи райони, де сигнал не чути або він звучить недостатньо гучно, запевнивши, що влада готова виїжджати й виправляти недоліки.

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Теги: Україна, Волинь, Луцьк, повітряна тривога
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