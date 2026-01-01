Заважала тривога: у Луцьку чоловік відрізав кабель системи оповіщення
Сьогодні, 22:38
Мешканець багатоповерхівки на Винниченка у Луцьку декілька разів перерізав кабель, який підключав до мережі систему оповіщення. Чоловіку заважав гучний сигнал тривоги.
Про це повідомив секретар міськради під час брифінгу із журналістами 28 жовтня, - пише ІА "Конкурент".
«Є один під'їзд, в якому люди відрізають кабель від сирени. Одні мешканці звертаються, аби ми її увімкнули, а інші відрізають. Ми його заштукатурили, вже ніби не відрізають», – йшлося під час брифінгу.
За словами посадовця, фактів відмови обладнання, коли світло є, практично немає, за винятком окремих локальних інцидентів. Крім того, у стінах міської ради закликали повідомляти про конкретні адреси чи райони, де сигнал не чути або він звучить недостатньо гучно, запевнивши, що влада готова виїжджати й виправляти недоліки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив секретар міськради під час брифінгу із журналістами 28 жовтня, - пише ІА "Конкурент".
«Є один під'їзд, в якому люди відрізають кабель від сирени. Одні мешканці звертаються, аби ми її увімкнули, а інші відрізають. Ми його заштукатурили, вже ніби не відрізають», – йшлося під час брифінгу.
За словами посадовця, фактів відмови обладнання, коли світло є, практично немає, за винятком окремих локальних інцидентів. Крім того, у стінах міської ради закликали повідомляти про конкретні адреси чи райони, де сигнал не чути або він звучить недостатньо гучно, запевнивши, що влада готова виїжджати й виправляти недоліки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Заважала тривога: у Луцьку чоловік відрізав кабель системи оповіщення
Сьогодні, 22:38
Колона з Олешок прибула до анексованого Криму: на підконтрольну Україні територію вирушили 17 автобусів, до рф – 4
Сьогодні, 21:17
Якою буде погода на Волині у суботу, 31 жовтня
Сьогодні, 20:00