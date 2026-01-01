Вареники від 69 грн/кг: MULTI COOK пропонує лучанам улюблені страви за цінами до 30% нижчими за ринкові!
Сьогодні, 18:52
Мережа MULTI COOK проводить відкриті дегустації біля своїх магазинів у Луцьку, запрошуючи всіх охочих безкоштовно скуштувати новинки, оцінити їхній смак та поділитися враженнями. Особливе захоплення у покупців викликають вареники та пельмені нової лінійки «Ретро», а також соковита котлета «Шкільна».
«Ретро» — це повернення до смаків дитинства. Вареники виготовляють на спеціальних металевих формах, які багато хто пам'ятає ще з бабусиної кухні. Тоненьке тісто, багато начинки та знайомий домашній смак — тепер у зручному форматі заморожених страв.
Але MULTI COOK вирішив порадувати лучан не лише новинками, а й цінами!
До кінця листопада мережа запровадила спеціальну акційну пропозицію — популярні страви за цінами до 30% нижчими за ринкові, за оцінкою компанії.
Акційні ціни до 30 листопада:
- Вареники з картоплею «Ретро» — 69 грн/кг (замість 119 грн)
- Вареники з картоплею та квасолею «Ретро» — 79 грн/кг (замість 127 грн)
- Вареники з картоплею та сиром «Ретро» — 85 грн/кг (замість 130 грн)
- Вареники з м'ясом «Ретро» — 149 грн/кг (замість 195 грн)
- Пельмені курячі «Від шефа» «Ретро» — 112 грн/кг (замість 147 грн)
- Пельмені «Multi Нямки» — 142 грн/кг (замість 177 грн)
- Котлета «Від шефа» — 155 грн/кг (замість 200 грн)
- Котлета «Шкільна» — 160 грн/кг (замість 210 грн)
У MULTI COOK наголошують: головна мета — не просто запропонувати вигідну ціну, а зробити якісну та смачну їжу доступною кожній родині.
Компанія прагне будувати довготривалу довіру покупців, щоб вони поверталися не лише за вигідними пропозиціями, а насамперед за якістю, смаком і зручністю.
Адже заморожені страви MULTI COOK допомагають заощаджувати найцінніше — час. Час, який замість годин на кухні можна присвятити родині, дітям, відпочинку та собі.
Акційна пропозиція діє до 30 листопада включно в усіх фірмових магазинах MULTI COOK у Луцьку.
MULTI COOK — ми не готуємо їжу, ми повертаємо вам час!
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«Ретро» — це повернення до смаків дитинства. Вареники виготовляють на спеціальних металевих формах, які багато хто пам'ятає ще з бабусиної кухні. Тоненьке тісто, багато начинки та знайомий домашній смак — тепер у зручному форматі заморожених страв.
Але MULTI COOK вирішив порадувати лучан не лише новинками, а й цінами!
До кінця листопада мережа запровадила спеціальну акційну пропозицію — популярні страви за цінами до 30% нижчими за ринкові, за оцінкою компанії.
Акційні ціни до 30 листопада:
- Вареники з картоплею «Ретро» — 69 грн/кг (замість 119 грн)
- Вареники з картоплею та квасолею «Ретро» — 79 грн/кг (замість 127 грн)
- Вареники з картоплею та сиром «Ретро» — 85 грн/кг (замість 130 грн)
- Вареники з м'ясом «Ретро» — 149 грн/кг (замість 195 грн)
- Пельмені курячі «Від шефа» «Ретро» — 112 грн/кг (замість 147 грн)
- Пельмені «Multi Нямки» — 142 грн/кг (замість 177 грн)
- Котлета «Від шефа» — 155 грн/кг (замість 200 грн)
- Котлета «Шкільна» — 160 грн/кг (замість 210 грн)
У MULTI COOK наголошують: головна мета — не просто запропонувати вигідну ціну, а зробити якісну та смачну їжу доступною кожній родині.
Компанія прагне будувати довготривалу довіру покупців, щоб вони поверталися не лише за вигідними пропозиціями, а насамперед за якістю, смаком і зручністю.
Адже заморожені страви MULTI COOK допомагають заощаджувати найцінніше — час. Час, який замість годин на кухні можна присвятити родині, дітям, відпочинку та собі.
Акційна пропозиція діє до 30 листопада включно в усіх фірмових магазинах MULTI COOK у Луцьку.
MULTI COOK — ми не готуємо їжу, ми повертаємо вам час!
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