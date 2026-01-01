На Волині планують відновити цимбальну школу і зняти фільм про її засновника

Романа Скіру, якого вважають її засновником.



Про це повідомила



«Презентували проєкт "Розвиток локальних культурних брендів Волині". Зокрема, проєкт охоплює ... збереження волинської цимбальної школи (с. Жидичин, Луцька громада): оновлення простору, проведення інклюзивних екскурсій, випуск документального фільму "Роман Скіра: творчий портрет" та проведення щорічних цимбальних концертів», - йдеться у повідомленні.



За їхньою інформацією, цей проєкт також має на меті розбудувати інфраструктуру сувенірної майстерні у Музеї-садибі Ігоря Стравінського, що працює в Устилузькій громаді, та модернізувати Музей Михайла Кравчука у селі Човниця з метою вшанування пам'яті видатного українського математика.



«Для реалізації цих завдань залучена маркетингова агенція, яка проведе комплексне дослідження спадщини та визначить потреби кожного закладу. На цій основі будуть розроблені маркетингові стратегії, брендбуки, унікальна сувенірна продукція, аудіогіди та запущені офіційні SMM-сторінки в соціальних мережах», - повідомив менеджер із комунікацій проєкту Даниїл Татарчук.



Зазначається, що в усіх трьох осередках у межах реалізації проєкту проведуть фаховий аудит безбар'єрності. Очікують на практичні рекомендації щодо покращення простору, а також для створення інформаційних табличок шрифтом Брайля та інклюзивних екскурсійних маршрутів.



Романа Скіру вважають засновником Волинської цимбальної школи, який виховав плеяду знаних викладачів і артистів-цимбалістів.

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