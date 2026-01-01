Де в Луцьку продаватимуть новорічні дерева: адреси





Про це



Для цього необхідно отримати письмове погодження департаменту економічної політики міської ради та укласти договір із відділом управління майном міської комунальної власності міської ради на право тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності.



Відповідне рішення ухвалили члени виконавчого комітету в середу, 11 листопада.



Місця продажу погодили з відповідними міськими службами з урахуванням вимог законодавства щодо планування та забудови територій, санітарного й епідемічного благополуччя населення, пожежної безпеки, а також за участю патрульної поліції та архітектурних служб.



Перелік місць, де дозволено продавати хвойні дерева:



Бульв. Івана Газюка, 7-А (поблизу бібліотеки).



Пр-т Соборності, 26.



Вул. Дубнівська, 36 (поблизу кінцевої зупинки громадського транспорту).



Вул. Глушець (навпроти Центрального ринку).



Пр-т Відродження, 6.



На розі вул. Січової та пр-ту Відродження.



Вул. Героїв УПА (поблизу магазину «Вишківський»).



Вул. Конякіна, 14 (поблизу ринку).



Вул. Захисників України (поблизу торгового центру «Глобус»).



Вул. Львівська (поблизу магазину SPAR).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У період з 1 грудня 2026 року до 1 січня 2027 року підприємці зможуть продавати хвойні дерева на визначених локаціях у Луцьку.Про це повідомили у Луцькій міській раді.Для цього необхідно отримати письмове погодження департаменту економічної політики міської ради та укласти договір із відділом управління майном міської комунальної власності міської ради на право тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності.Відповідне рішення ухвалили члени виконавчого комітету в середу, 11 листопада.Місця продажу погодили з відповідними міськими службами з урахуванням вимог законодавства щодо планування та забудови територій, санітарного й епідемічного благополуччя населення, пожежної безпеки, а також за участю патрульної поліції та архітектурних служб.Перелік місць, де дозволено продавати хвойні дерева:Бульв. Івана Газюка, 7-А (поблизу бібліотеки).Пр-т Соборності, 26.Вул. Дубнівська, 36 (поблизу кінцевої зупинки громадського транспорту).Вул. Глушець (навпроти Центрального ринку).Пр-т Відродження, 6.На розі вул. Січової та пр-ту Відродження.Вул. Героїв УПА (поблизу магазину «Вишківський»).Вул. Конякіна, 14 (поблизу ринку).Вул. Захисників України (поблизу торгового центру «Глобус»).Вул. Львівська (поблизу магазину SPAR).

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