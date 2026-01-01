Скільки людей вступило у волинські університети на аспірантуру





Про це Юрій Громик та ректорка Луцького національного технічного університету (ЛНТУ) Ірина Вахович.



Зі слів Юрія Громика, до ВНУ на навчання рівня доктора філософії вступники подали 223 заяви, з яких зарахували 41.



«У 2026 році спостерігається збільшення кількості зарахованих до аспірантури здобувачів вищої освіти порівняно з показниками вступної кампанії 2025 року», — зауважив Юрій Громик.



ЛНТУ під час вступної кампанії, розповіла ректорка Ірина Вахович, отримав 189 заяв від 89 вступників. З них зарахували 25 студентів: 22 людей за державним замовленням на денну форму навчання та 3 людей на контракт на заочну форму навчання.



«Порівняно з попереднім навчальним роком кількість вступників до аспірантури зросла на три особи. На динаміку вступу впливають: зміни в умовах вступної кампанії, особливості державного замовлення, попит на висококваліфікованих фахівців», — додала Ірина Вахович.



На яких спеціальностях найбільше державних місць на аспірантурі на Волині



Як зазначив проректор ВНУ, найбільшу кількість місць державного замовлення для докторів філософії у 2026 році за рішеннями Міністерства освіти і науки виділили на галузь «Природничі науки, математика та статистика». Це спеціальності: «Біологія та біохімія», «Хімія» й «Фізика та астрономія». На кожну з них надали по п'ять державних місць.



У ЛНТУ найбільше державних місць на спеціальностях «Інженерія програмного забезпечення», «Матеріалознавство», «Машинобудування» (освітньо-навчальна програма «Галузеве машинобудування»). На кожній створили по чотири державні місця.



Що хочуть вивчати на аспірантурі на Волині

Найбільшою популярністю серед вступників ВНУ у 2026 році користувалася спеціальність «Фізика та астрономія», на яку подали 17 заяв. Зарахували п'ять студентів.



Серед освітньо-наукових програм найпопулярнішими стали:



«Теоретична та експериментальна фізика конденсованих середовищ»;



«Геопросторове моделювання, моніторинг земель та управління територіями»;



«Біологія організмів та надорганізмових систем»;



«Психологія особистості: генеза, здоров'я, безпека»;



«Фізична активність різних груп населення».



У ЛНТУ найпопулярнішими стали спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» та «Менеджмент» (освітньо-наукова програма «Підприємництво»). На кожну зареєстрували по 19 заяв від вступників, однак лише чотири зарахували на «Інженерію» та дві на «Менеджмент». Зі слів ректорки, цими програмами студенти цікавилися й у попередні роки.



Також на 2026-2027 навчальний рік у ЛНТУ відкрили нові освітньо-наукові програми «Економіка інновацій та сталого відновлення» і «Агроінженерія», проте не змогли набрати студентів на їх вивчення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У волинські університети у 2026 році на аспірантуру вступило 66 студентів. Найбільше охочих було вивчати фізику, геодезію, інженерію програмного забезпечення та менеджмент.Про це Суспільному розповіли проректор з навчальної роботи та рекрутації Волинського національного університету імені (ВНУ) Лесі Українкита ректорка Луцького національного технічного університету (ЛНТУ)Зі слів Юрія Громика, до ВНУ на навчання рівня доктора філософії вступники подали 223 заяви, з яких зарахували 41.«У 2026 році спостерігається збільшення кількості зарахованих до аспірантури здобувачів вищої освіти порівняно з показниками вступної кампанії 2025 року», — зауважив Юрій Громик.ЛНТУ під час вступної кампанії, розповіла ректорка Ірина Вахович, отримав 189 заяв від 89 вступників. З них зарахували 25 студентів: 22 людей за державним замовленням на денну форму навчання та 3 людей на контракт на заочну форму навчання.«Порівняно з попереднім навчальним роком кількість вступників до аспірантури зросла на три особи. На динаміку вступу впливають: зміни в умовах вступної кампанії, особливості державного замовлення, попит на висококваліфікованих фахівців», — додала Ірина Вахович.Як зазначив проректор ВНУ, найбільшу кількість місць державного замовлення для докторів філософії у 2026 році за рішеннями Міністерства освіти і науки виділили на галузь «Природничі науки, математика та статистика». Це спеціальності: «Біологія та біохімія», «Хімія» й «Фізика та астрономія». На кожну з них надали по п'ять державних місць.У ЛНТУ найбільше державних місць на спеціальностях «Інженерія програмного забезпечення», «Матеріалознавство», «Машинобудування» (освітньо-навчальна програма «Галузеве машинобудування»). На кожній створили по чотири державні місця.Що хочуть вивчати на аспірантурі на ВолиніНайбільшою популярністю серед вступників ВНУ у 2026 році користувалася спеціальність «Фізика та астрономія», на яку подали 17 заяв. Зарахували п'ять студентів.Серед освітньо-наукових програм найпопулярнішими стали:«Теоретична та експериментальна фізика конденсованих середовищ»;«Геопросторове моделювання, моніторинг земель та управління територіями»;«Біологія організмів та надорганізмових систем»;«Психологія особистості: генеза, здоров'я, безпека»;«Фізична активність різних груп населення».У ЛНТУ найпопулярнішими стали спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» та «Менеджмент» (освітньо-наукова програма «Підприємництво»). На кожну зареєстрували по 19 заяв від вступників, однак лише чотири зарахували на «Інженерію» та дві на «Менеджмент». Зі слів ректорки, цими програмами студенти цікавилися й у попередні роки.Також на 2026-2027 навчальний рік у ЛНТУ відкрили нові освітньо-наукові програми «Економіка інновацій та сталого відновлення» і «Агроінженерія», проте не змогли набрати студентів на їх вивчення.

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