На Волині жінка подзвонила у поліцію і повідомила, що біля храму закладена бомба

Ольгу Захарчук, яка повідомила про псевдозамінування Успенської православної церкви в селі Кортеліси. За це їй призначили три роки ув’язнення, але реальне покарання замінили на іспитовий термін. Також у порушниці конфіскують телефон.



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Як йдеться у вироку від 6 листопада, інцидент стався 24 травня цього року. Близько 19:25 Ольга Захарчук зателефонувала на спецлінію 102 і повідомила про замінування Успенської православної церкви в селі Кортеліси. На місце прибули поліцейські та вибухотехніки. Вони обстежили приміщення, однак вибухонебезпечних предметів не виявили.



Під час судового розгляду жінка повністю визнала провину та просила не позбавляти її волі. Вона розповіла, що того дня приїхала в Ратне, де разом зі знайомою випила пляшку вина. Повертаючись додому, зателефонувала до поліції та заявила, що біля церкви в Кортелісах закладена бомба.



Ольга Захарчук зазначила, що оператор спецлінії попередив її про відповідальність за неправдиве повідомлення, однак це її не зупинило. Свій вчинок вона пояснила станом алкогольного сп’яніння.



Суддя Оксана Свистун визнала жінку винною за ч. 1 ст. 259 КК України (неправдиве повідомлення про підготовку вибуху) та призначила три роки позбавлення волі, однак звільнила від відбування покарання з річним іспитовим терміном.



Крім того, у жінки конфіскують телефон Redmi Note 8T, з якого вона телефонувала до поліції. Також із неї стягнуть 2,9 тис. грн процесуальних витрат. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ратнівський районний суд Волинської області визнав винною, яка повідомила про псевдозамінування Успенської православної церкви в селі Кортеліси. За це їй призначили три роки ув’язнення, але реальне покарання замінили на іспитовий термін. Також у порушниці конфіскують телефон.Про це пише zaxid.net Як йдеться у вироку від 6 листопада, інцидент стався 24 травня цього року. Близько 19:25 Ольга Захарчук зателефонувала на спецлінію 102 і повідомила про замінування Успенської православної церкви в селі Кортеліси. На місце прибули поліцейські та вибухотехніки. Вони обстежили приміщення, однак вибухонебезпечних предметів не виявили.Під час судового розгляду жінка повністю визнала провину та просила не позбавляти її волі. Вона розповіла, що того дня приїхала в Ратне, де разом зі знайомою випила пляшку вина. Повертаючись додому, зателефонувала до поліції та заявила, що біля церкви в Кортелісах закладена бомба.зазначила, що оператор спецлінії попередив її про відповідальність за неправдиве повідомлення, однак це її не зупинило. Свій вчинок вона пояснила станом алкогольного сп’яніння.Суддявизнала жінку винною за ч. 1 ст. 259 КК України (неправдиве повідомлення про підготовку вибуху) та призначила три роки позбавлення волі, однак звільнила від відбування покарання з річним іспитовим терміном.Крім того, у жінки конфіскують телефон Redmi Note 8T, з якого вона телефонувала до поліції. Також із неї стягнуть 2,9 тис. грн процесуальних витрат. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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