Росія сьогодні атакувала 6 великих електропідстанцій України





Про це Сергій Корецький.



На Кіровоградщині та Рівненщині пошкоджено лінії електропередачі різного класу напруги.



У Кривому Розі росіяни вдарили по підприємству теплопостачання, в результаті чого виникли проблеми з подачею тепла в житлові будинки. Тепловики і енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити теплопостачання в місті.



Окрім енергетики, ворог бив по залізниці на Дніпропетровщині та Житомирщині. На Херсонщині в результаті удару авіабомби постраждала будівля школи. У Харкові пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків.



Станом на цю хвилину відомо про щонайменше 14 постраждалих. Їм надають необхідну медичну допомогу. Дякую всім, хто попри постійні російські атаки відновлює інфраструктуру та допомагає людям.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цієї ночі Росія атакувала 6 великих електропідстанцій на Вінниччині, Кіровоградщині, Житомирщині та Черкащині.Про це повідомив у Facebook прем'єрНа Кіровоградщині та Рівненщині пошкоджено лінії електропередачі різного класу напруги.У Кривому Розі росіяни вдарили по підприємству теплопостачання, в результаті чого виникли проблеми з подачею тепла в житлові будинки. Тепловики і енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити теплопостачання в місті.Окрім енергетики, ворог бив по залізниці на Дніпропетровщині та Житомирщині. На Херсонщині в результаті удару авіабомби постраждала будівля школи. У Харкові пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків.Станом на цю хвилину відомо про щонайменше 14 постраждалих. Їм надають необхідну медичну допомогу. Дякую всім, хто попри постійні російські атаки відновлює інфраструктуру та допомагає людям.

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