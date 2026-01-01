Немає опалення на 33, 40 та 55 районах Луцька: через відсутність електроенергії призупинила роботу котельня





Про це



"Через ремонтні роботи, які виконуються на зовнішніх електричних мережах, роботу котельні, що надає послуги для споживачів 33-го, 40-го та 55-го мікрорайонів міста, було зупинено.



Роботу котельні та центральних теплових пунктів від неї буде відновлено до кінця дня", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку 11 листопада призупинила роботу котельня, що надає послуги для споживачів 33-го, 40-го та 55-го мікрорайонів міста.Про це повідомили в комунальному підприємстві «Луцьктепло»."Через ремонтні роботи, які виконуються на зовнішніх електричних мережах, роботу котельні, що надає послуги для споживачів 33-го, 40-го та 55-го мікрорайонів міста, було зупинено.Роботу котельні та центральних теплових пунктів від неї буде відновлено до кінця дня", - йдеться в повідомленні.

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