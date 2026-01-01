Немає опалення на 33, 40 та 55 районах Луцька: через відсутність електроенергії призупинила роботу котельня
Сьогодні, 13:21
У Луцьку 11 листопада призупинила роботу котельня, що надає послуги для споживачів 33-го, 40-го та 55-го мікрорайонів міста.
Про це повідомили в комунальному підприємстві «Луцьктепло».
"Через ремонтні роботи, які виконуються на зовнішніх електричних мережах, роботу котельні, що надає послуги для споживачів 33-го, 40-го та 55-го мікрорайонів міста, було зупинено.
Роботу котельні та центральних теплових пунктів від неї буде відновлено до кінця дня", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили в комунальному підприємстві «Луцьктепло».
"Через ремонтні роботи, які виконуються на зовнішніх електричних мережах, роботу котельні, що надає послуги для споживачів 33-го, 40-го та 55-го мікрорайонів міста, було зупинено.
Роботу котельні та центральних теплових пунктів від неї буде відновлено до кінця дня", - йдеться в повідомленні.
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