Немає опалення на 33, 40 та 55 районах Луцька: через відсутність електроенергії призупинила роботу котельня

Немає опалення на 33, 40 та 55 районах Луцька: через відсутність електроенергії призупинила роботу котельня
У Луцьку 11 листопада призупинила роботу котельня, що надає послуги для споживачів 33-го, 40-го та 55-го мікрорайонів міста.

Про це повідомили в комунальному підприємстві «Луцьктепло».

"Через ремонтні роботи, які виконуються на зовнішніх електричних мережах, роботу котельні, що надає послуги для споживачів 33-го, 40-го та 55-го мікрорайонів міста, було зупинено.

Роботу котельні та центральних теплових пунктів від неї буде відновлено до кінця дня", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Луцьк, тепло, котельня
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