Староста на Волині заколов вилами шість лисиць і закопав без перевірки на сказ. ВІДЕО

Староста на Волині заколов вилами шість лисиць і закопав без перевірки на сказ. ВІДЕО
Староста одного з волинських сіл власноруч заколов вилами шість лисиць і закопав їх, не перевіривши на сказ. Держпродспоживслужбу він не викликав, бо, за його словами, її працівники не можуть щодня їздити по селах: немає ні бензину, ні можливостей.

Цю історію депутат Волинської обласної ради Володимир Бондар розповів в інтерв'ю Юрію Ричуку.

«Він каже: я особисто за останній період у себе в селищі заколов вилами шість лисиць. Особисто я. Я кажу: ви їх здавали на перевірку? Він каже: ні, я заколов і закопав», – переказує Бондар.

Чи була котрась із цих лисиць скаженою, тепер не дізнається ніхто. Депутат запитав, чому староста не викликав Держпродспоживслужбу, і почув у відповідь, що на кожен такий випадок ніхто їхати не буде.
«Каже: що, вони на кожен такий випадок будуть приїжджати? Це кожен день треба їздити в кожний населений пункт. Ні бензину, ні можливостей у них немає. Каже: кожен дорослий чоловік у нас має випадки, коли він з вилами вирішує ці питання», – розповідає депутат.

Лисиці оселяються у покинутих хатах, а люди бояться виходити надвір


Вила – ще не найгірше. У центрах громад проблему так-сяк тримають під контролем, а от у віддалених селах лисиці вже живуть у покинутих хатах. Там вони й розмножуються: у будинках, під ними, на порожніх подвір'ях.

«Це не просто лисиця прийшла і вкрала курку. У темний час ні діти, ні дорослі люди, старші жінки, бабці на вулицю не виходять і бояться, бо є напади. Нападає лис, нападає вовк на людину», – каже Бондар.

У таких селах про проблему мало хто говорить уголос, бо там живуть переважно старші люди, далекі від соцмереж і новин. У Луцьку головне – обстріли, але для села, де в кількох хатах живуть, можливо, скажені тварини, це така ж нагальна проблема, вважає депутат.

«Для міста Луцька проблема прильоту – це актуальна і кричуща проблема. А для населеного пункту, де є 50 хат і в чотирьох з них живуть дикі тварини, які, можливо, заражені сказом, які щодня ходять по вулиці і кусають людей, – це є актуальна проблема?» – питає він.

Люди самі борються з хижаками: де допомога держави?


Бондар визнає, що заколювати лисиць вилами і закопувати без перевірки незаконно, як і стріляти в селі. Але люди, каже він, роблять так, бо іншого виходу не мають. Один голова громади розповів йому, що з дикими лисицями в них «проблем немає, ми її самостійно вирішили». Депутат питає, де в цій історії держава.

«Я, як депутат обласної ради, як державник, питаю: а держава, яка зобов'язана вести ці питання, яким чином допомогла цим людям вирішити це питання?» – каже Бондар.

Знищити лисиць в одному селі – не вихід, бо на їхнє місце прийдуть нові. Розв'язання Бондар бачить у тому, щоб Рада оборони області дозволила полювання на хижаків у безпечних місцях і за погодженням з військовими, як це вже давно зробили в сусідній Рівненській області.

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Теги: Володимир Бондар
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