Кушнер та Віткофф поїдуть в Москву до путіна, а потім до Дубліна - до Зеленського

Джаред Кушнер та Стів Віткофф 12 листопада вирушать до Москви, щоб із володимиром путіним обговорити питання, які порушували на тристоронніх переговорах в Абу-Дабі.



Про це Кушнер сказав під час спілкування із журналістами, передає



За його словами, після візиту до рф вони вирушать до Дубліна, де зустрінуться із президентом України Володимиром Зеленським.



«Завтра Стів і я поїдемо до Москви, щоб зустрітися з путіним, обговорити те, що було обговорено сьогодні, і спробувати досягти більшого прогресу щодо деяких питань, які ми обговорювали, оскільки ми бачимо там певні можливості та перспективи», — заявив Кушнер.



Він зазначив, що під час зустрічі із путіним планують порушити гуманітарні питання, зокрема, доопрацювати питання допомоги та звільнення полонених. Крім того, у Москві вони спробують з’ясувати, чи можна буде залучити європейців до формату переговорів, коли вони присутні на початку та наприкінці засідань, або ж під час їх проведення.



«Тут були представники ЄС. Були представники НАТО. Також були представники Великої Британії, Італії, Німеччини та Франції. І ми були дуже згуртовані в усіх обговореннях, які ми провели. Отже, наша мета — перетворити це на багатосторонній формат», — наголосив Кушнер.



Про що ще домовилися?



Голова фракції «Слуга Народу» та член української переговорної делегації Давид Арахамія заявив, після цих зустрічей можна буде призначити дату нових переговорів. За його словами, «зараз є хороша динаміка для досягнення рішення до нового року».



Кушнер також підтвердив домовленість про масштабний обмін полонених. Деталі обміну — кількість людей, яких планують звільнити, та дату — мають узгодити 12 листопада.



Керівник української делегації Рустем Умєров також підтвердив роботу над обміном полоненими. Водночас Арахамія сподівається, що майбутній обмін стане одним із найбільших за час повномасштабної війни.



Як пише російське пропагандистське медіа ТАСС, голова російської делегації на переговорах Володимир Мединський також заявив, що Україна та рф домовились про новий масштабний обмін полоненими.



Про перший день зустрічей



Зустрічі розпочалися 10 листопада, у них беруть участь представники України, росії, США. Президент Володимир Зеленський заявив, що перший день переговорів був «конструктивним та доволі змістовним».



Умєров повідомляв, що «на порядку денному — ключові питання припинення бойових дій та наближення миру». Крім того, сторони розглядали питання про те, як після завершення війни в Україні розвивати чинні європейські інституції та угоди у сфері безпеки, повідомив спецпосланець США Стів Віткофф. У Європейській комісії після зустрічі наголосили, що «будь-які майбутні домовленості мають поважати суверенітет, територіальну цілісність та незалежність в ухваленні рішень України, а також надавати їй надійні гарантії безпеки».



Однією з тем, яка обговорюється під час тристоронніх переговорів є великий обмін полоненими. Зеленський каже, що обмін може бути у форматі «1000 на 1000» або «1500 на 1500».



Нагадаємо, українську делегацію представляють Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький. Від росії — помічник глави рф путіна Володимир Мединський, начальник Головного управління Генерального штабу рф Ігор Костюков, помічник очільника рф Юрій Ушаков, а також заступники міністра закордонних справ Михайло Галузін і Сергій Рябков. США традиційно представили спецпосланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Водночас НАТО в Абу-Дабі представляє начальник штабу Джеффрі ван Леувен, який є головним стратегічним радником генерального секретаря Альянсу Марка Рютте.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Спецпредставники президента СШАта12 листопада вирушать до Москви, щоб ізобговорити питання, які порушували на тристоронніх переговорах в Абу-Дабі.Про це Кушнер сказав під час спілкування із журналістами, передає Громадське з посиланням на DRM News.За його словами, після візиту до рф вони вирушать до Дубліна, де зустрінуться із президентом України«Завтра Стів і я поїдемо до Москви, щоб зустрітися з путіним, обговорити те, що було обговорено сьогодні, і спробувати досягти більшого прогресу щодо деяких питань, які ми обговорювали, оскільки ми бачимо там певні можливості та перспективи», — заявив Кушнер.Він зазначив, що під час зустрічі із путіним планують порушити гуманітарні питання, зокрема, доопрацювати питання допомоги та звільнення полонених. Крім того, у Москві вони спробують з’ясувати, чи можна буде залучити європейців до формату переговорів, коли вони присутні на початку та наприкінці засідань, або ж під час їх проведення.«Тут були представники ЄС. Були представники НАТО. Також були представники Великої Британії, Італії, Німеччини та Франції. І ми були дуже згуртовані в усіх обговореннях, які ми провели. Отже, наша мета — перетворити це на багатосторонній формат», — наголосив Кушнер.Голова фракції «Слуга Народу» та член української переговорної делегаціїзаявив, після цих зустрічей можна буде призначити дату нових переговорів. За його словами, «зараз є хороша динаміка для досягнення рішення до нового року».Кушнер також підтвердив домовленість про. Деталі обміну — кількість людей, яких планують звільнити, та дату — мають узгодити 12 листопада.Керівник української делегаціїтакож підтвердив роботу над обміном полоненими. Водночас Арахамія сподівається, що майбутній обмін стане одним із найбільших за час повномасштабної війни.Як пише російське пропагандистське медіа ТАСС, голова російської делегації на переговорах Володимир Мединський також заявив, що Україна та рф домовились про новий масштабний обмін полоненими.Зустрічі розпочалися 10 листопада, у них беруть участь представники України, росії, США. Президент Володимир Зеленський заявив, що перший день переговорів був «конструктивним та доволі змістовним».Умєров повідомляв, що «на порядку денному — ключові питання припинення бойових дій та наближення миру». Крім того, сторони розглядали питання про те, як після завершення війни в Україні розвивати чинні європейські інституції та угоди у сфері безпеки, повідомив спецпосланець США Стів Віткофф. У Європейській комісії після зустрічі наголосили, що «будь-які майбутні домовленості мають поважати суверенітет, територіальну цілісність та незалежність в ухваленні рішень України, а також надавати їй надійні гарантії безпеки».Однією з тем, яка обговорюється під час тристоронніх переговорів є великий обмін полоненими. Зеленський каже, що обмін може бути у форматі «1000 на 1000» або «1500 на 1500».Нагадаємо, українську делегацію представляютьта. Від росії — помічник глави рф путіна, начальник Головного управління Генерального штабу рф, помічник очільника рф, а також заступники міністра закордонних справ. США традиційно представили спецпосланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Водночас НАТО в Абу-Дабі представляє начальник штабу Джеффрі ван Леувен, який є головним стратегічним радником генерального секретаря Альянсу

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