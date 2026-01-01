«На щиті» повертається додому на Волинь воїн Микола Фісаюк
Сьогодні, 15:11
«На щиті» повертається додому кулеметник 3-го мотопіхотного відділення 1-го мотопіхотного батальйону військової частини А 0989, солдат Фісаюк Микола Васильович (12.06.1978 р.н.).
Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.
"Його життя обірвалося 29 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання біля села Майське Краматорського району Донецької області.
Прощання з бійцем відбудеться у четвер, 12 листопада, в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Початок служби о 11:30 год.
Поховають Захисника на Алеї Героїв міського кладовища.
Вічна пам’ять і слава Герою!" - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.
"Його життя обірвалося 29 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання біля села Майське Краматорського району Донецької області.
Прощання з бійцем відбудеться у четвер, 12 листопада, в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Початок служби о 11:30 год.
Поховають Захисника на Алеї Героїв міського кладовища.
Вічна пам’ять і слава Герою!" - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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