Єрмаку дозволили без відповідних дозволів їздити по всій Україні

Андрія Єрмака, розширивши територію, куди той може відлучатися без окремого дозволу прокурора, детектива та судді. Тепер Єрмак може їздити без відповідних дозволів по всій Україні.



Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП). Імені Єрмака там не назвали, але з матеріалів справи випливає, що йдеться саме про нього, пише



Раніше він міг їздити до Києва, Київської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської та Херсонської областей з можливістю транзиту через інші області. Єрмак обґрунтовував це тим, що бере участь у проєкті з надання правової допомоги військовослужбовцям.



Захисник Єрмака просили розширити територію його пересування, звертаючи увагу суду на його участь у проєкті Національної асоціації адвокатів України.



Прокурор натомість зазначив, що покладені обов’язки не перешкоджають реалізації проєкту, у якому підозрюваний виконує роль керівника, а не одного з понад 60 (за твердженнями сторони захисту) адвокатів, які безпосередньо надають правову допомогу.



Зрештою слідчий суддя дозволив Єрмаку пересування межами всієї України. Крім того, суд продовжив дію покладених на нього обов’язків прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду, повідомляти їм про зміну свого місця проживання та роботи, здати документи для виїзду за кордон та утримуватися від спілкування з визначеними людьми щодо обставин, викладених у підозрі.



У вересні Вищий антикорупційний суд дозволив йому зняти електронний браслет через «загрозу для життя та здоров’я».



Нагадаємо, ексголові Офісу президента України Єрмаку оголосили підозру за справою будівництва чотирьох маєтків у Козині під Києвом, об’єднаних у кооператив «Династія». Кошти на ці маєтки, за даними слідства, могли надходити із кримінальних схем, а одним із власників мав стати Андрій Єрмак. Тож Єрмаку закидають ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.



Єрмак і його захист відкидають це. Адвокат Ігор Фомін наполягає, що сторона обвинувачення не має достатньої кількості доказів, а натомість підозра, мовляв, ґрунтується на припущеннях.

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