У Луцьку змінили умови поховання військових на Алеї Героїв у Гаразджі





Про це



Відповідно до змін, похованню в секторі військових поховань підлягають:



- військовослужбовці Збройних Сил України, які загинули (померли) внаслідок травми (поранення, контузії, каліцтва) або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у Війні за Незалежність України;



- померлі ветерани Війни за Незалежність України.



Поховання зазначених осіб здійснюється за умови, що:



- загиблий (померлий) або члени його сім’ї (батьки, дружина, діти) були зареєстровані або проживали не менше п’яти років у населених пунктах Луцької міської територіальної громади. Це має підтверджуватися відповідними документами;



- загиблий (померлий) або члени його сім’ї (батьки, дружина, діти) на момент загибелі (смерті) перебували в Єдиній інформаційній базі даних внутрішньо переміщених осіб. Це підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, виданою департаментом соціальної політики Луцької міської ради.



Поховання у секторі військових поховань військовослужбовців з числа іноземців або осіб без громадянства, які відповідно до законів України проходили військову службу у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України, здійснюється за умови, що військовослужбовець проходив військову службу за контрактом, укладеним із Луцьким об’єднаним міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, або документ про ідентифікацію такої особи видала уповноважена особа Головного управління Національної поліції у Волинській області.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 11 листопада, члени виконавчого комітету внесли зміни до рішення «Про затвердження Положення про сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа».Про це повідомили у Луцькій міській раді.Відповідно до змін, похованню в секторі військових поховань підлягають:- військовослужбовці Збройних Сил України, які загинули (померли) внаслідок травми (поранення, контузії, каліцтва) або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у Війні за Незалежність України;- померлі ветерани Війни за Незалежність України.Поховання зазначених осіб здійснюється за умови, що:- загиблий (померлий) або члени його сім’ї (батьки, дружина, діти) були зареєстровані або проживали не менше п’яти років у населених пунктах Луцької міської територіальної громади. Це має підтверджуватися відповідними документами;- загиблий (померлий) або члени його сім’ї (батьки, дружина, діти) на момент загибелі (смерті) перебували в Єдиній інформаційній базі даних внутрішньо переміщених осіб. Це підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, виданою департаментом соціальної політики Луцької міської ради.Поховання у секторі військових поховань військовослужбовців з числа іноземців або осіб без громадянства, які відповідно до законів України проходили військову службу у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України, здійснюється за умови, що військовослужбовець проходив військову службу за контрактом, укладеним із Луцьким об’єднаним міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, або документ про ідентифікацію такої особи видала уповноважена особа Головного управління Національної поліції у Волинській області.

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