Волинянин став найкращим спортсменом світу з ММА

Івана Поремчука оголосили найкращим юніорським спортсменом світу серед чоловіків у ваговій категорії 97 кілограмів.



Про це Андрій Зінчук.



З його слів, переможця визначали шляхом голосування вболівальників, ради директорів Міжнародної федерації IMMAF та комісії спортсменів.



Нагороду волинянину, який торік став чемпіоном світу з ММА, присвоїли 5 листопада 2026 року на церемонії нагородження IMMAF Awards у Тбілісі в Грузії. Після повернення з чемпіонату світу тренер передав Івану статуетку найкращого спортсмена.



Що відомо про Івана Поремчука



Іван Поремчук здобув «золоту» нагороду на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА серед молоді та дорослих, який тривав з 27 вересня по 2 жовтня у Тбілісі у 2025 році. Тоді волинянин переміг Радоміра Морозова з Казахстану у ваговій категорії 93 кг серед молоді.



Це вже не перша нагорода Івана Поремчука такого ґатунку. В листопаді 2023 року на чемпіонаті світу з ММА в Албанії він також був чемпіоном.



Іван Поремчук родом із села Деревок (Любешівська громада, Камінь-Каширський район, Волинська область), йому 21 рік. Він має звання майстра спорту України з ММА та грепплінгу.

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