Загадкова смерть у Львові: чому насправді померла волинянка, у якої підозрювали сказ
Сьогодні, 14:20
Епідеміологи заперечили, що смерть 40-річної волинянки в лікарні у Львові, спричинив вірус сказу.
Результати ПЛР-діагностики, яку зробили у Центрі громадського здоров'я МОЗ України, показали, що вірусу у тілі померлої не було. Про це повідомили у Волинському центрі контролю і профілактики хвороб, пише «Суспільне».
Що відомо про смерть волинянки, у якої підозрювали сказ
У неділю, 9 листопада, у Львівській обласній інфекційній лікарні померла 40-річна жінка з Волині, у якої після укусу кота з'явилися симптоми сказу. Тоді про смертельний випадок повідомила завідувачка 4-го діагностичного відділення лікарні Таміла Алексанян.
Жінку госпіталізували до Львова 1 листопада. До цього її лікували в лікарні на Волині з підозрою на енцефаліт, але стан пацієнтки швидко погіршувався.
За словами Таміли Алексанян, до Львівської обласної інфекційної лікарні її перевели вже у несвідомому стані з судомами, після чого зафіксували клінічні симптоми сказу: судоми всіх м’язів, слинотеча та паралітична стадія.
Результати епідрозслідування
Під час розслідування епідеміологи встановили, що в серпні цього року біля села Луківка на Ковельщині жінку вкусило вуличне кошеня. В медзаклад після контакту з твариною волинянка не зверталася.
Після завершення лабораторного аналізу, який показав відсутність вірусу сказу в тілі померлої, епідеміологічне розслідування офіційно завершили.
Причина смерті, зазначили у центрі контролю і профілактики хвороб, волинським епідеміологам не відома. Востаннє випадок сказу у людей на території області реєстрували у 2014 році. Тоді від хвороби померла чотирирічна дитина.
