Ринок чи гіпермаркет: де вигідніше купувати продукти у Луцьку?
Жителі Луцька часто замислюються, де вигідніше купувати продукти — на ринку чи у супермаркеті. Йти на ринок, де відчувається аромат свіжого м’яса та овочів, чи обирати знайомий супермаркет із зручними полицями й готовими продуктами.

Журналісти ВСН порівняли асортимент товарів, які мають певний попит, щоб зрозуміти, де вигідніше поповнювати продуктовий кошик.

М’ясо: свіжість проти зручності

На ринку свинина та курятина вартують: ребра 280 грн/кг, битки свинячі 255 грн/кг, стегна курячі 100–120 грн/кг. Тут можна вибрати саме ту частину туші, яка потрібна, оцінити її якість, доторкнутися до свіжого м’яса.

У гіпермаркеті «ТамТам» м’ясо продається фасованим або у вакуумних упаковках. Ціни на свинину від 225 грн/кг, курячі стегна 200 грн/кг. Це зручно, але немає такої гнучкості у виборі.

Готове м’ясо: традиції проти стандарту

Рулька 130 грн/кг, бочок 100 грн/кг та інші копченості на ринку часто готують місцеві майстри. У тому ж «ТамТамі» готове м’ясо власного приготування. Наприклад, буженина 50 грн/100 г, балик 60 грн/100 г. Це зручно для тих, хто не хоче чекати на прилавку і бажає контроль за термінами зберігання.

Базові продукти: економія та комфорт

Ринок пропонує великі фасування цукру 5 кг за 130 грн, солі 10 кг за 80 грн та олії 200–300 грн/5 л.

«ТамТам» пропонує стандартні упаковки: цукор від 28 гривень, в залежності від виробника, сіль 1 кг за 13-15 грн, олія 0,85 л за 86 грн, 3 л — 299 грн.

Яйця: на ринку від 70 до 90 гривень за десяток, у гіпермаркеті ціна від 60 грн за десяток яєць й вище.

На ринку квашена капуста 110 грн/літр або 60 грн/0,5л, морква по-корейськи 70 грн/0,5кг.

У гіпермаркеті квашена капуста від 25 грн/100 г, морква по-корейськи від 26 грн/100г.

Вибір між ринком і супермаркетом — це компроміс. На ринку — свобода вибору та вигідні великі фасування. Гіпермаркет забезпечує передбачувану якість, упаковку, контроль термінів і комфортну покупку.

