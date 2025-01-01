Брати Добкіни збудують на Волині птахофабрику на 1 млн бройлерів

ТОВ «Луцька аграрна компанія» планує звести на Волині ще одну птахофабрику, де щороку вирощуватимуть до 1 млн курей-бройлерів. Підприємство входить до групи Avesterra Group, що належить колишнім політикам Михайлу та Дмитру Добкіним.Як повідомили на сайті Володимирської райдержадміністрації, виробничий комплекс хочуть збудувати неподалік села Крать Волинської області на ділянці площею 10 га. Проєкт передбачає зведення 12 пташників із річною продуктивністю 980 тис. бройлерів.Окрім основних приміщень, планують облаштувати санітарно-ветеринарний пропускник, склад соломи, пожежні резервуари, водопідготовчі споруди, артсвердловини та трансформаторну підстанцію. Опалення забезпечуватимуть газові генератори.Для водопостачання пробурять дві свердловини глибиною до 90 м, кожна з яких даватиме до 15 м³ води на годину. Побутові стоки відводитимуть у бетонований вигріб і вивозитимуть, а виробничі – у закриті септики для подальшої передачі спеціалізованим підприємствам.У документації зазначено, що компанія розглядала іншу локацію для розташування пташників – на території Турійської селищної громади Ковельського району за межами села Соловичі. Однак відмовились від цього варіанту через недостатню площу земельної ділянки та необхідність зміни її цільового призначення.У компанії заявляють, що будівництво сприятиме економічному розвитку громади та збільшенню бюджетних надходжень. Водночас у зоні можливого впливу опинилася Оваднівська громада. Потенційні ризики пов’язані з відходами птахівництва, процесами дезінфекції та роботою газових котлів і теплогенераторів. Ці чинники мають вивчити експерти під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля.Свої пропозиції та зауваження усі бажаючі можуть висловити до 16 грудня, доки триває громадське обговорення проєкту.Нагадаємо, компанія Avesterra Group створена у 2025 році. У ній брати Добкіни об’єднали всі свої активи, зокрема «Володимирську птахофабрику», «Луцьку аграрну компанію», «Володимир-Волинську аграрну компанію». Підприємство займається птахівництвом та продажем продукції.