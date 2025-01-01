Лучани скаржаться на проїжджу частину, яка створює аварійну ситуацію
Сьогодні, 17:09
Лучани скаржаться на жахливий стан дороги у дворі на вулиці Потебні.
Про це написала Ольга Руденко на сайті Відкрите місто, - інформує ВолиньUA.
"Роками нічого не роблять, ями ростуть. Це створює великі проблеми як для мешканців вулиць, так і для авто. Перехожі змушені обходити ями проїжджою частиною, що створює аварійні ситуації. Мешканці вулиці змушені робити об'їзд з вулиці Даньшина або інших прилеглих вулиць. В першу чергу ями утворилися після робіт комунальників і їх ніхто не виправив", - йдеться у дописі.
