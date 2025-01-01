Саркофаг Чорнобильської АЕС втратив основні функції після атаки Росії, - МАГАТЕ





Про це повідомляє



У МАГАТЕ нагадали, що минулого тижня місія агентства завершила всебічну оцінку нового безпечного конфайнмента (NSC) (саркофага) на Чорнобильській АЕС після того, як у лютому цього року по ньому вдарив російський безпілотник.



Саркофаг являє собою масивну сталеву конструкцію, збудовану для запобігання викиду радіоактивних речовин із реактора, зруйнованого під час аварії 1986 року.



У результаті проведеної оцінки місія МАГАТЕ з'ясувала, що:



саркофаг "втратив свої основні функції безпеки", включно зі здатністю ізоляції;

несучі конструкції та системи моніторингу не зазнали постійних пошкоджень.

"Було проведено обмежені тимчасові ремонтні роботи на даху, проте своєчасне і комплексне відновлення залишається вкрай важливим для запобігання подальшій деградації та забезпечення довгострокової ядерної безпеки", - наголосив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.



МАГАТЕ рекомендувало продовжити відновлення і посилення захисних конструкцій саркофага: впровадити контроль вологості, оновити програму моніторингу корозії і модернізувати автоматичну систему спостереження за станом укриття, побудованого над реактором після аварії.



Удар по саркофагу ЧАЕС



Нагадаємо, 14 лютого російські окупанти вдарили дроном по саркофагу зруйнованого четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС.



У результаті атаки укриття було фактично пробито. Але радіаційний фон після атаки залишався в нормі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Новий саркофаг Чорнобильської АЕС більше не виконує своїх основних функцій, оскільки його пошкодив російський дрон.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міжнародного агентства з атомної енергії.У МАГАТЕ нагадали, що минулого тижня місія агентства завершила всебічну оцінку нового безпечного конфайнмента (NSC) (саркофага) на Чорнобильській АЕС після того, як у лютому цього року по ньому вдарив російський безпілотник.Саркофаг являє собою масивну сталеву конструкцію, збудовану для запобігання викиду радіоактивних речовин із реактора, зруйнованого під час аварії 1986 року.У результаті проведеної оцінки місія МАГАТЕ з'ясувала, що:саркофаг "втратив свої основні функції безпеки", включно зі здатністю ізоляції;несучі конструкції та системи моніторингу не зазнали постійних пошкоджень."Було проведено обмежені тимчасові ремонтні роботи на даху, проте своєчасне і комплексне відновлення залишається вкрай важливим для запобігання подальшій деградації та забезпечення довгострокової ядерної безпеки", - наголосив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.МАГАТЕ рекомендувало продовжити відновлення і посилення захисних конструкцій саркофага: впровадити контроль вологості, оновити програму моніторингу корозії і модернізувати автоматичну систему спостереження за станом укриття, побудованого над реактором після аварії.Нагадаємо, 14 лютого російські окупанти вдарили дроном по саркофагу зруйнованого четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС.У результаті атаки укриття було фактично пробито. Але радіаційний фон після атаки залишався в нормі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію