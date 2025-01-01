Саркофаг Чорнобильської АЕС втратив основні функції після атаки Росії, - МАГАТЕ

Саркофаг Чорнобильської АЕС втратив основні функції після атаки Росії, - МАГАТЕ
Новий саркофаг Чорнобильської АЕС більше не виконує своїх основних функцій, оскільки його пошкодив російський дрон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міжнародного агентства з атомної енергії.

У МАГАТЕ нагадали, що минулого тижня місія агентства завершила всебічну оцінку нового безпечного конфайнмента (NSC) (саркофага) на Чорнобильській АЕС після того, як у лютому цього року по ньому вдарив російський безпілотник.

Саркофаг являє собою масивну сталеву конструкцію, збудовану для запобігання викиду радіоактивних речовин із реактора, зруйнованого під час аварії 1986 року.

У результаті проведеної оцінки місія МАГАТЕ з'ясувала, що:

саркофаг "втратив свої основні функції безпеки", включно зі здатністю ізоляції;
несучі конструкції та системи моніторингу не зазнали постійних пошкоджень.
"Було проведено обмежені тимчасові ремонтні роботи на даху, проте своєчасне і комплексне відновлення залишається вкрай важливим для запобігання подальшій деградації та забезпечення довгострокової ядерної безпеки", - наголосив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

МАГАТЕ рекомендувало продовжити відновлення і посилення захисних конструкцій саркофага: впровадити контроль вологості, оновити програму моніторингу корозії і модернізувати автоматичну систему спостереження за станом укриття, побудованого над реактором після аварії.

Удар по саркофагу ЧАЕС

Нагадаємо, 14 лютого російські окупанти вдарили дроном по саркофагу зруйнованого четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС.

У результаті атаки укриття було фактично пробито. Але радіаційний фон після атаки залишався в нормі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Чорнобиль, саркофаг, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Саркофаг Чорнобильської АЕС втратив основні функції після атаки Росії, - МАГАТЕ
Сьогодні, 18:12
Лучани скаржаться на проїжджу частину, яка створює аварійну ситуацію
Сьогодні, 17:09
Брати Добкіни збудують на Волині птахофабрику на 1 млн бройлерів
Сьогодні, 16:14
Ринок чи гіпермаркет: де вигідніше купувати продукти у Луцьку?
Сьогодні, 15:17
Куди у Луцьку влучили «Шахеди»: подробиці
Сьогодні, 14:25
Медіа
відео
1/8