На Волині покарали матір, яка ображала свого неповнолітнього сина
Сьогодні, 19:16
У Ратному притягнули до адмінвідповідальності матір за вчинення домашнього насильства.
Про це Район.Ратне стало відомо з постанови суду.
Жінка 4 листопада 2025 року о 16:00, перебуваючи за місцем проживання, вчинила стосовно свого неповнолітнього сина домашнє насильство психологічного характеру. Жінка словесно ображала його нецензурними словами та погрожувала фізичною розправою, внаслідок чого завдала шкоди психологічному здоров’ю сина.
У суді матір винуватість у скоєному визнала.
Дослідивши матеріали, жінку визнали винною за частиною другою статті 173-2 КУпАП та оштрафували на 510 гривень.
Також порушниця сплатить майже 606 гривень в дохід держави.
