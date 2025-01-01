На Волині покарали матір, яка ображала свого неповнолітнього сина





Про це



Жінка 4 листопада 2025 року о 16:00, перебуваючи за місцем проживання, вчинила стосовно свого неповнолітнього сина домашнє насильство психологічного характеру. Жінка словесно ображала його нецензурними словами та погрожувала фізичною розправою, внаслідок чого завдала шкоди психологічному здоров’ю сина.



У суді матір винуватість у скоєному визнала.



Дослідивши матеріали, жінку визнали винною за частиною другою статті 173-2 КУпАП та оштрафували на 510 гривень.



Також порушниця сплатить майже 606 гривень в дохід держави.

