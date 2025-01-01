На Волині покарали матір, яка ображала свого неповнолітнього сина

На Волині покарали матір, яка ображала свого неповнолітнього сина
У Ратному притягнули до адмінвідповідальності матір за вчинення домашнього насильства.

Про це Район.Ратне стало відомо з постанови суду.

Жінка 4 листопада 2025 року о 16:00, перебуваючи за місцем проживання, вчинила стосовно свого неповнолітнього сина домашнє насильство психологічного характеру. Жінка словесно ображала його нецензурними словами та погрожувала фізичною розправою, внаслідок чого завдала шкоди психологічному здоров’ю сина.

У суді матір винуватість у скоєному визнала.

Дослідивши матеріали, жінку визнали винною за частиною другою статті 173-2 КУпАП та оштрафували на 510 гривень.

Також порушниця сплатить майже 606 гривень в дохід держави.

Теги: суд, покарання
