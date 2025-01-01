«Будинок наш тряснуло»: лучани розповіли про сьогоднішню атаку РФ





Про це Ольга Бузулук.



На місце обстрілу журналістів не пустили. Місцеві мешканці розповіли, як пережили ніч, протягом якої майже п'ять годин тривала повітряна тривога.



Лучанка Олександра Зайцева каже: в укриття не спускалася, бо немає куди.



"Після другого пострілу пішла в розвідку. Добре, що в наших сусідів нормальний забор і я встигла добігти. Сильно почали стріляти, то напевно був третій приліт. Собака так тряслася, що не передати, — розповідає Олександра Зайцева.



Лучанка Лариса Мельничук говорить: коли летять шахеди, завжди відкриває вікна, щоб їх не вибило.



"Внаслідок вибухів їх просто навстіж відкрило. Будинок наш тряснуло, але, Богу дякувати, всі цілі-здорові. Да, було страшно, тому що чули й приземлення, і бачили відблиски вибуху", — розповіла жінка.



За словами баристи кав'ярні Дарини, житловий мікрорайон поблизу промислової зони після атаки безпілотників три години був без світла.



Поруч з кав’ярнею — перукарня. Тут, попри складну ніч, є відвідувачі. Майстер Софія каже: проблем зі світлом немає, бо перукарня має сонячні панелі.



Правоохоронці документують наслідки атаки російських безпілотників у Луцьку. До роботи задіяли пів сотні поліцейських, слідчо-оперативні групи, вибухотехніків та криміналістичну лабораторію, додала речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук.

